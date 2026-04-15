Veče dokumentarne poezije u Srpskoj čitaonici u Irigu

Irig-Srpska čitaonica u Irigu poziva čitaoce na predstavljanje knjige dokumentarne poezije prof. Batrića Ćalovića „Znameniti Srbi i Srpkinje Balkanskih ratova i Velikog rata (1912–1918)”. Ova knjiga donosi biografske pesme posvećene pomalo zaboravljenim, ali i sasvim nepoznatim ličnostima: srpskim junacima i junakinjama, vojvodama, oficirima, kraljevima, običnim ljudima, književnicima, muzičarima i drugima koji su obeležili jedno stradalno i herojsko doba.

📅 Petak, 17. april 2026. godine

🕗 U 20 časova

📍 Rodna kuća Borislava Mihajlovića Mihiza

