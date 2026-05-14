U Kuzminu na humanitarnom bazaru prikupljeno 472.000 dinara

U Kuzminu je proteklog vikenda održan veliki humanitarni bazar na kome je prikupljeno 472.000 dinara za renoviranje školskog, betonskog i dečjeg igrališta i opremanje jedne nove učionice.

Bazar je organizovala lokalna inicijativa „Kuzminci za Kuzmin“, a u akciju su se uključili brojni meštani. Žene su umesile kolače, a omladinci iz kafića “Centar” su prodavali rakiju, limunadu i kafu u humanitarne svrhe. Tokom bazara posetioci su mogli da kupe različite proizvode na štandovima, među kojima su bile dekoracije, igračke, domaće đakonije i razne kućne potrepštine, dok je veliki broj građana novac donirao direktno za akciju. Kako navode organizatori, pomoć i podrška pristizali su i nakon završetka bazara.

U kulturno-umetničkom programu učestvovali su mališani iz vrtića „Tamaris kids“, najmlađi članovi folklorne sekcije Kulturnog centra Kuzmin, kao i dečji hor „Mini Notini“.

Iz inicijative „Kuzminci za Kuzmin“ zahvalili su svima koji su donirali robu za prodaju, kupovali proizvode na štandovima ili na bilo koji način pomogli akciju.

-Ovu akciju pomogli su svi meštani koji su se odazvali u jako velikom broju i tako pokazali svoju humanost. Takođe, podršku smo imali i od naše škole, kao i od Mesne zajednice Kuzmin. Svi smo se udružili kako bi napravili nešto lepo za našu decu i kako bi ovaj projekat bio uspešan. Veliko hvala svima koji su došli, kupili nešto, donirali novac i na taj način podržali ovu akciju, a prvi radovi na igralištu počinju za 15 dana – rekla je u ime organizatora Nada Milutinović iz Kuzmina i dodala da su svu hranu i piće koji su preostali odneli deci u vrtić “Tamaris kids”, kao i predškolcima u Kuzminu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.