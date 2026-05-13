Sportsko udruženje gluvih Sirmium deo međunarodnog događaja u Sloveniji
Povodom jubileja 10 godina postojanja ŠDG Herkul, u Mariboru u Sloveniji, 8. i 9. maja održan je veliki međunarodni sportski događaj za gluve i nagluve osobe. Organizacija je bila na visokom nivou, a događaju je prisustvovalo oko 700 učesnika i posetilaca iz 35 sportskih klubova iz čak 16 zemalja. Na ovom događaju učestvovalo je i Sportsko udruženje gluvih Sirmium iz Sremske Mitrovice. Predstavnici iz grada na Savi takmičili su se u dve discipline, pikadu u muškoj i ženskoj konkurenciji, kao i u futsalu za mlade.

U ženskom pikadu nastupila je Ivana Jević, koja je ostvarila dve pobede i jedan poraz, nakon čega je završila takmičenje. U muškom pikadu učestvovao je Zoran Stanković, koji je ostvario četiri pobede i jedan poraz. Takođe je nastupila i Nataša Jeftinija iz Rume. Svi takmičari dali su svoj maksimum protiv veoma jakih i iskusnih inostranih igrača.

-Najvažnije je da smo dostojno predstavili naš grad Sremsku Mitrovicu i naše udruženje – dodaju iz Sirmiuma.

U futsalu za mlade nastupili su kapiten Vladimir Jević, kao i igrači Branislav Mijić, Srđan Alilković, Stefan Šerifović, David Mrkonjić, Vlado Ćesić, Branko Simić, Tibor Ilić i Žarko Laćarački.

Mladi futsaleri ostvarili su odlične rezultate, pobeda 3:0 protiv ekipe Salgotarjani HSE iz Mađarske, pobeda 3:0 protiv Bazela, poraz 2:0 protiv PSKN Praha iz Češke i poraz u četvrtfinalu rezultatom 4:1.

-Naši mladi sportisti pokazali su veliku borbenost, timski duh i sportsko ponašanje, a iz Maribora nose lepo iskustvo i nova prijateljstva. U petak je održana svečana proslava jubileja povodom 10 godina rada ŠDG Herkul. Tom prilikom čestitali smo predsedniku Alešu Škofu na izuzetnoj organizaciji i velikom uspehu, te mu uručili plaket u znak zahvalnosti i poštovanja. Na putovanju i druženju zajedno su bili predstavnici iz Čačka, Beograda, Bijeljine, Rume i Sremske Mitrovice, što je dodatno doprinelo lepom raspoloženju, prijateljstvu i zajedništvu. Ovaj događaj će svima ostati u lepom sećanju kao primer sportskog duha, zajedništva i uspešne saradnje gluvih i nagluvih sportista iz različitih zemalja – istakli su iz mitrovačkog udruženja.

