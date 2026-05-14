Predškolci iz vrtića “Zvezdica” posetili “Sremske novine”
14. maj 2026. godine

U okviru projekta “Priče malih cvetića” predškolci iz PU “Pčelica” Sremska Mitrovica, vrtića “Zvezdica” oživeli su basnu “Gavran i lisica”. Od starih čarapa, sunđerčića i šarene vunice napravili su lutke na štapićima. Nacrtali su šumu, smislili tekst i odglumili pred publikom. Kad se predstava završila, mali novinari krenuli su u akciju. Uzeli su mikrofone i intervjuisali i drugare iz drugih grupa, kao i gavrana i lisicu. U okviru projekta istraživali su kako nastaju novine, šta rade novinari i kako prikupljaju vesti.

Nakon toga u pratnji svojih vaspitačica Mirjane i Snežane posetili su redakciju “Sremskih novina”. Tamo ih je dočekao direktor naše medijske kuće Dragan Đorđević, a nakon toga mali novinari su postavljali pitanja glavnom i odgovornom uredniku Nemanji Miloševiću i novinarki Sanji Mihajlović.

Mališani su želeli da saznaju da li novinari nekada spavaju, kako nastaju fotografije u novinama, kako se pronalaze vesti…Bilo im je jako lepo i po povratku u vrtić čitali su novine drugarima iz drugih grupa, tako da su bili su pravi mali reporteri iz “Sremskih novina”.

Predškolci su na poklon našoj redakciji doneli svoje crteže kojima su na zanimljiv i kreativan način predstavili novinarsku profesiju viđenu njihovim očima.

