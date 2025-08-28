Novi i stari članovi saveta mesnih zajednica

U nedelju, 17. avgusta, na teritoriji Grada Sremska Mitrovica u svim mesnim zajednicama održani su izbori za članove saveta. Građani su, tom prilikom, birali kandidate u 34 mesne zajednice, a u 32 pobedu su odneli kandidati Srpske napredne stranke. Prema broju mandata, to znači da od 170 novoizabranih članova saveta mesnih zajednica, 159 dolazi iz vladajuće stranke, dobivši, nezvanično, oko 90 odsto glasova. Dve mesne zajednice u kojima vladajuća stranka nije odnela pobedu su Mesna zajednica „Matija Huđi“ i Mesna zajednica Bešenovo.

Nakon isteka roka za žalbe i prigovore, komisija je protekle nedelje proglasila imena ljudi koji će u periodu od naredne četiri godine voditi mesne zajednice.

U savete Mesnih zajednica izabrani su kandidati koji su dobili najveći broj glasova.

MZ Bešenovo

1.Steva Dukić, rođ.1987.god., elektrotehničar

2.Dejan Maletić, rođ.1993.god., auto električar

3.Stevan Plemić, rođ.1992.god., kuvar

MZ Bešenovački Prnjavor

1.Jovan Dimitrijević, rođ. 1958.god., polj.proizvođač

2.Borislav Ercegovac, rođ. 1955. god., penzioner

3.Vlada Ercegovac,rođ.1977.god., inž.stočarstva

MZ Bosut

1.Mladen Mlađanović, rođ.1978.god., ruk.građ.mašina

2.Zdravko Mitrović, rođ.1993.god., medicinski tehničar

3.Žika Kovačević, rođ.1996.god. , tehničar za lov i ribolov

MZ Veliki Radinci

1.Miloš Kekić,rođ.1977.god., inst.saobraćaja

2.Ljubiša Čolić, rođ.1972.god., trgovac

3.Sanja Erceg, rođ.1971.god., medicinska sestra

4.Branislav Rakić, rođ.1969.god., poljoprivrednik

5.Svetlana Popović, rođ.1963.god., saradnik u turizmu

MZ Grgurevci

1.Darko Tešanović, rođ.1982.god., vatrogasac

2.Nikola Tešanović, rođ.1995.god., prof. sporta i fiz.vaspitanja

3.Slavko Jovešković, rođ.1997.god., strukovni ekonomista

MZ Divoš

1.Đorđe Novoselac, rođ.1983.god., poljoprivrednik

2.Nikola Vidić, rođ. 1967, god., poljoprivrednik

3.Mara Džambić, rođ. 1975. god., izrađivač celuloze i papira

MZ Zasavica I

1.Slobodan Čikić, rođ.1983.god., dipl.inž.menadžmenta

2.Milan Ivanković, rođ.1964.god., poljoprivrednik

3.Igor Urošević, rođ.1986.god., dipl.pravnik

MZ Zasavica II

1.Miroslav Marić, rođ.1982.god., dipl.pravnik

2.Zoran Pandurević, rođ. 1979. god., automehaničar

3.Nenad Milovančević, rođ. 1989. god., elektroinstalater

MZ Jarak

1.Đorđe Vukadinović, rođ.1963.god., poljoprivredni ineženjer

2.Dragan Kovačević, rođ.1965.god., penzioner

3.Milan Tešić, rođ.1961.god., penzioner

4.Stanislav Kozenko,rođ.1954.god., penzioner

5.Predrag Ametović, rođ.1993.god., saobraćajni inženjer

MZ Kuzmin

1.Stevan Savčić, rođ.1987.god., direktor PSS-a

2.Željka Filipović, rođ.1981.god., domaćica

3.Željka Sušić, rođ.1986.god., trgovac

4.Ivan Veselinović, rođ.1987.god., informatičar

5.Đorđe Svilokos, rođ.1965.god., domar

6.Dušan Drča, rođ.1986.god., zam. nač. GU za E-poslove i urbanu mobilnost

7.Bojan Milinković, rođ.1985.god., birotehničar

MZ Laćarak

1.Vesna Skakun, rođ.1981.god., dipl.ekonomista

2.Ranko Drinić, rođ.1968.god., magistar ekon.nauka

3.Slobodan Šamara, rođ.1988.god., grafički inženjer

4.Bogdan Šulaja, rođ.1989.god., dipl.ekonomista

5.Momir Vukolić, rođ.1991.god., poljoprivrednik

6.Boško Vasiljević, rođ.1972.god, autoelektričar

7.Nela Mrkšić, rođ.1986.god., dipl. master pedagog

MZ Ležimir

1.Milanko Kuzmančević, rođ.1981.god., poljoprivrednik

2.Željko Vujanić, rođ.1985.god., ugostitelj

3.Svetozar Pejčinović, rođ.1987.god., građevinski radnik

MZ Manđelos

1.Slobodan Ratkov, rođ.1996.god., dipl. inž.šumarstva

2.Petar Kusić, rođ.1993.god., master ekonomista

3.Branko Ostić, rođ.1989.god., poljoprivrednik

4.Nikola Markus, rođ.1995.god., poljoprivrednik

5.Dragica Topalov, rođ.1961.god., domaćica

MZ Martinci

1.Darko Gavrilović, rođ.1974.god., viši sportski trener

2.Miloš Jovelić, rođ.1991.god., poljoprivrednik

3.Radovan Ilić, rođ. 1984. god., operater energetike

4.Radoslav Žilić, rođ.1976.god., poljoprivredni tehničar

5.Dragana Savić, rođ.1984.god., komercijalista

6.Ružica Španović, rođ.1990.god., kustos

7.Zoran Savić,rođ.1974.god, poljoprivrednik

MZ Noćaj

1.Novica Negojčić, rođ.1976.god., mašinski tehničar

2.Vladimir Ančić, rođ. 1994. god., informatičar

3.Milan Mijailović, rođ.1971.god., mašinski tehničar

4.Branislav Sretenović, rođ.1983.god., mesar

5.Srđan Mijailović, rođ.1989.god., hemijskotehnološki tehničar

MZ Ravnje

1.Dalibor Đukanović, rođ.1986.god., dipl.menadžer

2.Bojana Jerosimović, rođ.1994.god., lab.tehničar

3.Milan Turudić, rođ. 1987.god., mašinski inženjer

4.Stefan Budečević, rođ.1997.god., dipl.ekonomista

5.Vladan Nikolić, rođ.1982.god., frizer

MZ Radenković

1.Dane Stanić, rođ.1967.god., ugostitelj

2.Lazar Mitrović, rođ.1998.god., strukovni poslovni informatičar

3.Slađana Vladisavljević, rođ.1980.god., domaćica

MZ Salaš Noćajski

1.Milan Tadić, rođ.2000.god., student primenjene bezbednosti

2.Slavko Dostanić, rođ.1973.god., mehaničar motornih vozila

3.Dragan Lukić, rođ.1969.god., elektrovarilac, kv elektrozavarivač

4.Zoran Petrović, rođ.1976.god., saobr. teh. motornih vozila

5.Jovica Gligorović, rođ.1972.god., bravar

MZ Sremska Rača

1.Stefan Golubović, rođ.1997.god., tehničar za zašt.životne sredine

2.Snežana Vasiljević, rođ.1966.god., službenik

3.Miroslav Drmanović, rođ.1979.god., carinski referent

MZ Stara Bingula

1.Željko Šerfezi, rođ.1974.god., elektrotehničar

2.Emil Lazor, rođ.1959.god., elektrotehničar

3.Zlatko Tatljak, rođ.1973.god., drvoprerađivač

MZ Čalma

1.Mićo Zeljković, rođ.1979.god., stražar u KPZ-u

2.Drago Stanivuković, rođ.1986.god., automehaničar

3.Slavko Vukmir, rođ.2003.god., šumarski tehničar

4.Milan Kekić, rođ. 1960.god., poljoprivrednik

5.Dragan Cvijetić, rođ.1964.god., penzioner

MZ Šašinci

1.Jelena Marković, rođ.1988.god., hemijsko-tehnološki tehničar

2.Milan Pejić, rođ.1969.god., mašinski tehničar

3.Maksim Ašćerić, rođ.1987.god., dipl.teoretičar umetnosti–muzika

4.Goran Malenković, rođ. 1985.god., poljoprivredni tehničar

5.Miloš Malenković, rođ.1973.god., poljoprivrednik

MZ Šišatovac

1.Nikola Mitrović, rođ.1983.god., frizer

2.Boško Mašić, rođ.1989.god., tapetar – dekorater

3.Branislav Ribarić, rođ.1984.god., moler

MZ Šuljam

1.Danijel Veselinović, rođ.1986.god., medicinski tehničar

2.Vladimir Koltko, rođ.1977.god., dipl.pravnik

3.Milivoje Vidović, rođ.1982.god., radnik u proizvodnji

MZ Mačvanska Mitrovica

1.Zoran Nikolovski, rođ.1975.god., el.tehničar

2.Milivoj Ivanković,rođ.1997.god., autoelektričar

3.Radosav Rosić, rođ.1977.god., autoelektričar

4.Zoran Nikolić, rođ.1977.god., izrađivač celuloze i papira

5.Boban Milovanović, rođ.1986.god., nk radnik

6.Sandra Krklješ, rođ.1993.god., ginekološko akušerska sestra

7.Aleksandar Miletić, rođ.1987.god., master profesor

MZ 29.novembar

1.Vanja Vetmić, rođ.1985.god., domaćica

2.Nada Simeunović, rođ. 1951., profesor razredne nastave (penzioner)

3.Sanja Ratkelić, rođ.1990.god., medicinska sestra – tehničar

4.Aleksandar Parlić, rođ.1975.god., poslovođa na rash.uređajima

5.Slađana Mitrović, rođ.1976., radnik

6.Zoran Stanojević, rođ. 1978. god., vozač

7.Daliborka Džodan, rođ.1985.god., profesor razredne nastave

MZ 22. avgust

1.Marjan Radošević, rođ.1980.god., dipl. ekonomista

2.Marija Han, rođ. 1980.god., master ekonomije

3.Đorđe Miljković, rođ.1980.god., dipl.menadžer bezbednosti

4.Katarina Jovanović, rođ.1984.god., master učitelj

5.Bojan Stanković, rođ.1985., policajac

6.Dragan Panzalović, rođ. 1980., dipl. ekonomista

7.Velimir Vukolić,rođ.1959.god., penzioner

MZ Blok b

1.Stanko Blagojević, rođ.1969.god., mast.ekonomista

2.Marko Miler, rođ.1987.god., master inženjer

3.Vera Nenić, rođ. 1969. god., učiteljica – prof. razredne nastave

4.Borislav Ostojić, rođ. 1994. god., master poslovni ekonomista

5.Borislav Galić, rođ.1964.god., ekonomski tehničar

6.Goran Čubra, rođ.1969.god., stolar

7.Marijana Manojlović, rođ.1986.god., izrađivač hem.proizvoda

MZ Matije Huđi

1.Milana Maslać, rođ. 1974. god., dipl. inženjer građevine

2.Nataša Sladić, rođ. 1982. god., nastavnik engleskog jezika

3.Ivan Filipović, rođ. 1984. god., nastavnik rač. i informatike

4.Snežana Stojković, rođ. 1959. god., penzioner

5.Vuk Šojić, rođ. 1997. god., dipl. inženjer tehnologije

6.Dragan Sandić, rođ. 1973. god., el. automatike i računarske tehnike

7.Slavica Cvetanovski, rođ. 1954. god., penzioner

MZ Nikola Tesla

1.Slavko Subašić, rođ.1951.god., penzioner

2.Željka Levaja, rođ.1969.god., profesor biologije

3.Adil Elhag, rođ.1974.god., lekar

4.Saša Bugadžija, rođ.1971.god., dipl.inž.agronomije

5.Nikola Čonjagić, rođ.2002.god., strukovni ekonomista

6.Milan Vignjević, rođ. 1988.god., instalater

7.Rada Marjanović, rođ.1985.god., strukovni vaspitač

MZ Sava

1.Dževad Alimanović, rođ.1978.god., nk radnik

2.Damir Golubović, rođ.1975.god., master logoped

3.Mirjana Medalić, rođ.1971.god., viši arhivist

4.Budimir Jasikovac, rođ.1961.god., vaspitač

5.Nikola Budošan, rođ.1983.god., inž.posl.informatike

6.Marko Štefanović, rođ.1984.god., profesor fizičke kulture

7.Branislav Bracanović, rođ.1953.god., penzioner

MZ Slobodan Bajić Paja

1.Nikola Ilić, rođ. 1987. god., dipl. ekonomista

2.Mihajlo Stević, rođ.1991.god., ekonomista

3.Sanja Šajić, rođ.1978.god., ugostitelj

4.Boško Sladojević, rođ.1997.god., privatnik

5.Dragan Kličarić, rođ.1982.god., automehaničar,

6.Dragan Anđić, rođ. 1981. god., privatnik

7.Branislav Marković, rođ. 1979. god., privatnik

MZ Sutjeska

1.Nataša Maksimović, rođ.1989.god., ekonomista

2.Čedo Novaković ,rođ.1957.god., penzioner

3.Andrijana Belić, rođ.1981.god., kustos ist.umetnosti

4.Dragana Erdevik, rođ.1979.god., dipl. pravnik

5.Živorad Matić, rođ.1951.god., penzioner

6.Mirko Pavlović, rođ. 1957. god., penzioner

7.Milka Petković, rođ. 1955. god, penzioner

MZ Centar

1.Bogdan Kuzmić, rođ.1964.god., master prava

2.Andrija Popović, rođ.1991.god., dipl. istoričar master

3.Marko Gomola, rođ.1994.god., master inženjer mašinstva

4.Slavko Panić, rođ. 1969. god., diplomirani menadžer

5.Branislav Krtinić, rođ.1984.god., šum.tehničar

6.Zoran Stijačić, rođ.1957.god., diplomirani ekonomista

7.Tamara Milković, rođ.1981.god.,dipl.ekolog za zašt.životne sredine

