Počeli radovi na putevima Vašica-Batrovci i Morović-Višnjićevo

Pre dva dana počeli su radovi na rekonstrukciji opštinskog puta Šid-Vašica-Batrovci (deonici Vašica-Batrovci) i opštinskog puta Morović-Višnjićevo-Bosut (deonici Morović-Višnjićevo). Planirano trajanje radova je oko 30 dana. U narednom periodu izvodiće se radovi na uklanjanju asflata koji ne zahtevaju obustavu saobraćaja, već će se izvoditi uz naizmenično propuštanje vozila na pojedinim deonicama puta.

Mole se svi vozači da tokom trajanja radova prilagode vožnju uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.

