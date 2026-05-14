  • četvrtak, 14. maj 2026.
Počeli radovi na putevima Vašica-Batrovci i Morović-Višnjićevo
Vesti | Šid
0 Komentara

Počeli radovi na putevima Vašica-Batrovci i Morović-Višnjićevo

14. maj 2026. godine

Pre dva dana počeli su radovi na rekonstrukciji opštinskog puta Šid-Vašica-Batrovci (deonici Vašica-Batrovci) i opštinskog puta Morović-Višnjićevo-Bosut (deonici Morović-Višnjićevo). Planirano trajanje radova je oko 30 dana. U narednom periodu izvodiće se radovi na uklanjanju asflata koji ne zahtevaju obustavu saobraćaja, već će se izvoditi uz naizmenično propuštanje vozila na pojedinim deonicama puta.

Mole se svi vozači da tokom trajanja radova prilagode vožnju uslovima na putu i poštuju privremenu saobraćajnu signalizaciju.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Dani Slovenske pismenosti i kulture
categories_image
Mladi rukometaši iz Beške šampioni Vojvodine
categories_image
Na Graničnom prelazu Batrovci pronađeno oko 200 kilograma droge
categories_image
Sportsko udruženje gluvih Sirmium deo međunarodnog događaja u Sloveniji
categories_image
Martinčani pokazali znanje o Branku Ćopiću
categories_image
U Inđiji održana promocija vojnog poziva uz izložbu naoružanja
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Šid | Vesti

Dograđeni rezervoar autobusa isp...

categories_image

Društvo | Zabava | Hronika | Ruma | Vesti

Veselo u novogodišnjoj noći u Rumi

categories_image

Društvo | Zabava | Vesti | Šid

Počinje moto skup na Lipovači

categories_image

Društvo | Hronika | Sremska Mitrovica | Vesti

Božićnim poklonima, gimnazijalci...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt