Ruma-U organizaciji Gradske biblioteke „Atanasije Stojković“, od 15. do 23. maja biće održana šesnaesta manifestacija „Dani slovenske pismenosti i kulture“. Svečanost otvaranja biće održana u petak 15.maja u Velikoj dvorani Kulturnog centra Ruma u 19 sati. Manifestacija je posvećena delu i nasleđu Svetih Ćirila i Metodija, prosvetitelja slovenskih naroda, čiji se praznik obeležava 24. maja. Tokom godina, ovaj kulturno-umetnički program izrastao je u prepoznatljiv događaj koji povezuje duhovnost, književnost, umetnost i slovensku kulturnu tradiciju. I ove godine, uz podršku Opštine Ruma, Gradska biblioteka „Atanasije Stojković“ nastavlja da kroz raznovrsne programe afirmiše kulturno nasleđe i približi ga novim generacijama, podsećajući na značaj očuvanja jezika, pismenosti i kulturnog identiteta.



Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.