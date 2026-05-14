  • četvrtak, 14. maj 2026.
Dani Slovenske pismenosti i kulture
Društvo | Kultura | Vesti | Ruma
0 Komentara

Dani Slovenske pismenosti i kulture

14. maj 2026. godine

Ruma-U organizaciji Gradske biblioteke „Atanasije Stojković“, od 15. do 23. maja biće održana šesnaesta manifestacija „Dani slovenske pismenosti i kulture“. Svečanost otvaranja biće održana u petak 15.maja u Velikoj dvorani Kulturnog centra Ruma u 19 sati. Manifestacija je posvećena delu i nasleđu Svetih Ćirila i Metodija, prosvetitelja slovenskih naroda, čiji se praznik obeležava 24. maja. Tokom godina, ovaj kulturno-umetnički program izrastao je u prepoznatljiv događaj koji povezuje duhovnost, književnost, umetnost i slovensku kulturnu tradiciju. I ove godine, uz podršku Opštine Ruma, Gradska biblioteka „Atanasije Stojković“ nastavlja da kroz raznovrsne programe afirmiše kulturno nasleđe i približi ga novim generacijama, podsećajući na značaj očuvanja jezika, pismenosti i kulturnog identiteta.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Mladi rukometaši iz Beške šampioni Vojvodine
categories_image
Književno veče posvećeno stvaralaštvu Sime Potkonjaka
categories_image
Na Graničnom prelazu Batrovci pronađeno oko 200 kilograma droge
categories_image
Sportsko udruženje gluvih Sirmium deo međunarodnog događaja u Sloveniji
categories_image
Martinčani pokazali znanje o Branku Ćopiću
categories_image
U Inđiji održana promocija vojnog poziva uz izložbu naoružanja
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Zabava | Hronika | Sremska Mitrovica | Kultura

“Ženski razgovori” pred mitrovač...

categories_image

Vesti | Inđija

Slava u inđijskom SNS

categories_image

Vesti | Šid

Koncerti zа Osmi mаrt

categories_image

Vesti

Na kioscima je novi broj Sremski...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt