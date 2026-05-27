Sloboda na dobrom putu da izbori opstanak bez baraža
27. maj 2026. godine

Pobedom nad ekipom Omladinca iz Novih Banovaca rezultatom 1:0, fudbaleri Slobode iz Donjeg Tovarnika napravili su važan korak ka očuvanju srpskoligaškog statusa i naredne sezone. Sa druge strane, Omladinac se dva kola pre kraja prvenstva nalazi među ekipama koje su najbliže ispadanju u niži rang takmičenja.

Šef stručnog štaba Slobode Dragan Milošević istakao je nakon susreta da njegova ekipa nije lako stigla do važnih bodova.

-Utakmica je bila veoma teška i zahtevna za nas. Nije lako održati kontinuitet pozitivnih rezultata, a Omladinac je došao da se bori, jer se nalazi u nezavidnoj situaciji. Trebalo je početkom drugog poluvremena da povećamo prednost i mirnije privedemo utakmicu kraju, ali nismo iskoristili naše prilike. Moram biti iskren, pribojavao sam se da nas do kraja ne kazne, kao što nam se to često dešavalo ove sezone. Ipak, uspeli smo da sačuvamo mrežu i minimalnu prednost stečenu u ranoj fazi susreta. Ova tri boda nam mnogo znače u borbi za opstanak. Cilj nam je ne samo da obezbedimo srpskoligaški status, već i da to učinimo bez odlaska u baraž, ukoliko bude moguće. Na dobrom smo putu da to ostvarimo – rekao je Milošević.

Slobodu već u subotu, 30. maja, očekuje novi važan duel. Ekipa iz Donjeg Tovarnika ponovo će biti domaćin, a ovoga puta ugostiće sastav Sloge iz Čonoplje, direktnog konkurenta u borbi za opstanak.

Razlika između dva tima trenutno iznosi tri boda u korist Slobode, koja zauzima 10. mesto na tabeli, dok je Sloga na 12. poziciji.

Utakmica 29. kola Srpske lige Vojvodina igra se na stadionu Slobode u Donjem Tovarniku sa početkom u 17.30 časova.

Izvor/foto: fkslobodadonjitovarnik.com

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

