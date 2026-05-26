Sirmium osvojio 10 medalja na takmičenjima u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici

Proteklog vikenda Kruševac je bio domaćin Prvenstva Srbije za pionire/ke (U16), dok je u nedelju održano Prvenstvo Vojvodine za juniore/ke (U20) u Sremskoj Mitrovici. Atletski klub Sirmium ponovo je imao zapažen nastup, osvojivši ukupno 10 medalja.

U subotu bronzom na 100m s preponama okitio se Relja Miletić. Takođe, još uvek mlađa pionirka (2013. godište) Teodora Laketić došla je do bronze na 60m sa dve godine starijim konkurentkinjama. U kvalifikacijama je trčala 7.98s uz nešto jači vetar, zbog čega zvanično nije najbolji rezultat ikada za mlađe pionirke (U14).

Najveće iznenađenje priredila je Maša Pavlović. Naime, takođe mlađa pionirka (2013. godište) pobedila je u trci na 300m rezultatom od 40.88s što je ubedljivo najbolji rezultat u istoriji Srbije za mlađe pionirke (U14).

U nedelju, Teodora Laketić je došla do bronze i na 100m rezultatom od 12.50s. Zbog opet nešto jačeg vetra, ni ovaj rezultat neće biti priznat kao zvanično najbolji ikada za mlađe pionirke (U14). Treba napomenuti da su četvrta mesta osvojili Ognjen Tubić u skoku u vis, Lenka Šuljmanac u istoj disciplini, kao i štafeta 4x100m u sastavu Teodor Stojković, Relja Miletić, Ognjen Tubić i Filip Kovačević.

Istog dana u Sremskoj Mitrovici, Nikola Mirković poneo je titulu prvaka Vojvodine za starije juniore (U20), iako je tek prva godina mlađih juniora (U18) na 400m, dok je u trci na 100m bio treći. Isti uspeh ostvario je Lazar Lazičić koji je došao do zlata u bacanju kugle i bronze u bacanju diska. Vanja Zorić došla je do srebra na 100m prepone, odnosno bronze na 100m.

-Izuzetno zahtevan i naporan vikend je za nama, ali pokazali smo da smo na pravom putu, te opravdali kontinuitet ne samo odličja i medalja, nego i zaista vanserijskih rezultata – izjavio je trener Slobodan Macanović.

