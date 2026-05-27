Kruševac i Sremska Mitrovica prijali atletičarima Srema

Tokom vikenda atletičari Srema iz Sremske Mitrovice su nastupili na tri fronta i osvojili nove medalje.

U Kruševcu je održano Prvenstvo Srbije na 10.000m na stazi na kome je Tara Žarić osvojila srebrnu medalju rezultatom 43:40.77 u konkurenciji starijih juniorki. Takođe u Kruševcu, održano je Prvenstvo Srbije za starije pionire i osvojene su dve medalje, obe prvog dana. Borislav Bežanović osvojio je srebrnu medalju u discipline bacanje koplja (600g), u poslednjoj seriji je dobacio do daljine od 49.44m i tako stigao do postolja. U istoj disciplini Dejan Radovanović bio je šestoplasirani sa 34.30m. Vanja Kečić je osvojila bronzanu medalju u soku udalj rezultatom 5.44m, takođe skokom iz poslednje serije.

U nedelju je u Sremskoj Mitrovici održano Prvenstvo Vojvodine na kome su članovi Srema osvojili osam medalja, pet zlatnih i tri srebrne.

Zlatom su se okitili David Perković rezultatom 50.45m u bacanju kladiva 6kg. Teodora Čonić je pobedila u trci na 100m preponama rezultatom 14.95s. Maksim Hasečić je trčao solo trku, bez prave konkurencije, pobedio ali sa rezultatom lošijim od očekivanog, 800m za 2:02.76. Iva Bežanović je skočila u vis 1.70 i ubedljivo zauzela poziciju, dok je Nevena Vlaisavljević pobedila na 1500m rezultatom 5:51.58.

Srebrne medalje osvojili su Ana Slatinac u bacanju kladiva 4kg 38.82, Teodora Čonić je skočila udalj 5.34m, a Simona Đurđević je u trci na1500m 6:07.86.

