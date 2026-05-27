  • sreda, 27. maj 2026.
Kruševac i Sremska Mitrovica prijali atletičarima Srema
Sport
0 Komentara

Kruševac i Sremska Mitrovica prijali atletičarima Srema

27. maj 2026. godine

Tokom vikenda atletičari Srema iz Sremske Mitrovice su nastupili na tri fronta i osvojili nove medalje.

U Kruševcu je održano Prvenstvo Srbije na 10.000m na stazi na kome je Tara Žarić osvojila srebrnu medalju rezultatom 43:40.77 u konkurenciji starijih juniorki. Takođe u Kruševcu, održano je Prvenstvo Srbije za starije pionire i osvojene su dve medalje, obe prvog dana. Borislav Bežanović osvojio je srebrnu medalju u discipline bacanje koplja (600g), u poslednjoj seriji je dobacio do daljine od 49.44m i tako stigao do postolja. U istoj disciplini Dejan Radovanović bio je šestoplasirani sa 34.30m. Vanja Kečić je osvojila bronzanu medalju u soku udalj rezultatom 5.44m, takođe skokom iz poslednje serije.

U nedelju je u Sremskoj Mitrovici održano Prvenstvo Vojvodine na kome su članovi Srema osvojili osam medalja, pet zlatnih i tri srebrne.

Zlatom su se okitili David Perković rezultatom 50.45m u bacanju kladiva 6kg. Teodora Čonić je pobedila u trci na 100m preponama rezultatom 14.95s. Maksim Hasečić je trčao solo trku, bez prave konkurencije, pobedio ali sa rezultatom lošijim od očekivanog, 800m za 2:02.76. Iva Bežanović je skočila u vis 1.70 i ubedljivo zauzela poziciju, dok je Nevena Vlaisavljević pobedila na 1500m rezultatom 5:51.58.

Srebrne medalje osvojili su Ana Slatinac u bacanju kladiva 4kg 38.82, Teodora Čonić je skočila udalj 5.34m, a Simona Đurđević je u trci na1500m 6:07.86.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Učenice OŠ „Boško Palkovljević Pinki” osvojile treće mesto u streljaštvu
categories_image
Sirmium osvojio 10 medalja na takmičenjima u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici
categories_image
Inđijski „Indiansi“ šampioni Srbije
categories_image
Velika međunarodna vojna trka će se održati u Vrdniku
categories_image
Važna pobeda Slobode u borbi za opstanak, Omladinac pao u Donjem Tovarniku
categories_image
Dobrijević pogodio za remi Inđije protiv Dinama
Povezane Vesti
categories_image

Sport | Sremska Mitrovica

OFK Bosut u nastavku sezone R...

categories_image

Sport

Održano Gradsko školsko prvenstv...

categories_image

Sport | Sremska Mitrovica

Atletičari Sirmiuma osvojili 11 ...

categories_image

Sport | Vesti | Sremska Mitrovica

U ponedeljak Ulične trke u Srems...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt