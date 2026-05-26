Učenice OŠ „Boško Palkovljević Pinki” osvojile treće mesto u streljaštvu

Učenice Osnovne škole „Boško Palkovljević Pinki” iz Sremske Mitrovice ostvarile su zapažen uspeh na školskom takmičenju u streljaštvu SOŠOV, održanom u Novom Sadu, osvojivši ekipno treće mesto.

Tim škole činile su Jovana Mladenov (V-2), Kijara Mikulja (V-1) i Ivon Dragaš (V-2). Jovana Mladenov ostvarila je rezultat od 175 krugova i u pojedinačnoj konkurenciji osvojila 5. mesto, dok je Kijara Mikulja pogodila 147, a Ivon Dragaš 148 krugova. Ukupan rezultat ekipe iznosio je 470 krugova.

Učenice je na takmičenje vodio nastavnik fizičkog vaspitanja Branislav Mojović.

