  • utorak, 26. maj 2026.
Učenice OŠ „Boško Palkovljević Pinki” osvojile treće mesto u streljaštvu
Sport
0 Komentara

Učenice OŠ „Boško Palkovljević Pinki” osvojile treće mesto u streljaštvu

26. maj 2026. godine

Učenice Osnovne škole „Boško Palkovljević Pinki” iz Sremske Mitrovice ostvarile su zapažen uspeh na školskom takmičenju u streljaštvu SOŠOV, održanom u Novom Sadu, osvojivši ekipno treće mesto.

Tim škole činile su Jovana Mladenov (V-2), Kijara Mikulja (V-1) i Ivon Dragaš (V-2). Jovana Mladenov ostvarila je rezultat od 175 krugova i u pojedinačnoj konkurenciji osvojila 5. mesto, dok je Kijara Mikulja pogodila 147, a Ivon Dragaš 148 krugova. Ukupan rezultat ekipe iznosio je 470 krugova.

Učenice je na takmičenje vodio nastavnik fizičkog vaspitanja Branislav Mojović.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Sirmium osvojio 10 medalja na takmičenjima u Kruševcu i Sremskoj Mitrovici
categories_image
Inđijski „Indiansi“ šampioni Srbije
categories_image
Velika međunarodna vojna trka će se održati u Vrdniku
categories_image
Važna pobeda Slobode u borbi za opstanak, Omladinac pao u Donjem Tovarniku
categories_image
Dobrijević pogodio za remi Inđije protiv Dinama
categories_image
Otvorene prijave za Rumske klince adrenalince
Povezane Vesti
categories_image

Sport | Vrdnik

Pripreme reprezentacije Srbije u...

categories_image

Sport

Pionirke “Srema” pobedile “Vojvo...

categories_image

Sport

„Radnički“ dočekuje ...

categories_image

Sport

Karatisti „ŽelezničaraR...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt