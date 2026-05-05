Hapšenje zbog krijumčarenja 45.000 paklica cigareta na graničnom prelazu Šid-Ljuba

Ministarstvo unutrašnjih poslova Vlade Republike Srbije saopštilo je da su pripadnici policije, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Novom Sadu, uhapsili B. S. (1979) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivično delo krijumčarenje.

Policija je na graničnom prelazu Šid-Ljuba, pregledom teretnog vozila kojim je upravljao osumnjičeni, u specijalno napravljenom bunkeru, pronašla 45.000 paklica cigareta, koje je, kako se sumnja, pokušao da preveze preko carinske linije izbegavajući mere carinskog nadzora.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu, navodi se u saopštenju.

