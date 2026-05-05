Pod pokroviteljstvom Grada Sremska Mitrovica, Sportski savez Grada Sremska Mitrovica bio je organizator 1. kola nacionalnog Prvenstva Srbije u basketu 3×3 koji spada u jedan od najjačih i najposećenijih basket turnira u državi. Na turniru je učestvovalo 18 ekipa, a u velikoj konkurenciji titulu je osvojila ekipa Užice Zlatiborac iz Užica koja je u neizvesnom finalu bila bolja od Pirota rezultatom 19:16. Treće mesto pripalo je ekipi Biks Agro iz Novog Sada.

Već od grupne faze bilo je jasno da će konkurencija biti izuzetno jaka, jer su mnoge ekipe pokazale visok nivo uigranosti i individualnog kvaliteta. Kako je turnir odmicao, mečevi su bili sve uzbudljiviji, a nijanse su odlučivale pobednika. Posebno uzbudljivo bilo je u eliminacionoj fazi, od četvrtfinala, gde su viđeni neverovatni preokreti i dramatične završnice.

Najviše je, ipak, pokazala ekipa Užice Zlatiborac iz Užica, koja je kroz ceo turnir igrala konstantno dobro i samouvereno. Svoj kvalitet potvrdili su i u finalu, gde ih je čekala veoma dobra ekipa Pirota. Iako je Pirot disao konstantno za vratom protivniku, Užice Zlatiborac je u ključnim momentima bio koncentrisaniji i na kraju zasluženo slavio rezultatom 20:17.

Titulu prvaka osvojili su Lazar Popović (kap), Nikola Tašić, Nebojša Kilijan i Matija Radović.

Za MVP turnira proglašen je Nebojša Kilijan iz ekipe Užice Zlatiborca.

Nagrade za prvo mesto kao i za MVP turnira uručio je Nikola Budošan, generalni sekretar Sportskog saveza Grada Sremska Mitrovica. Drugoplasiranoj i trećeplasiranoj ekipi nagrade je uručio bivši košarkaš Đorđo Đorđić.

Organizacija turnira bila je na visokom nivou, a brojna publika u Sremskoj Mitrovici još jednom je pokazala koliko voli basket 3×3. Sjajna atmosfera, kvalitetni mečevi i veliki odziv najjačih ekipa potvrdili su kvalitet ovog turnira.

Izvor: Sportski savez Grada Sremska Mitrovica

