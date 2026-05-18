Festival pijanizma od 21. do 24. maja
18. maj 2026. godine

U Galerija „Lazar Vozarević“ u Sremskoj Mitrovici od 21. do 24. maja biće održan 12. Festival pijanizma, prestižna muzička manifestacija koja već više od decenije okuplja najtalentovanije mlade pijaniste iz zemlje i regiona. Prijem takmičara biće organizovan u Muzeju Srema.

Tokom četiri festivalska dana publika će imati priliku da uživa u interpretacijama mladih umetnika, od najmlađih učenika muzičkih škola do studenata muzičkih akademija, koji će svoje znanje, talenat i umetničku zrelost predstaviti kroz različite takmičarske discipline, klavir solo, klavirski duo i uporedni klavir. Na ovogodišnji Fesival pijanizma je prijavnjeno 200 učesnika, kako iz zemlje, tako i iz regiona.

Ovogodišnji Festival dodatno dobija na značaju zahvaljujući radu dva stručna žirija, sastavljena od eminentnih muzičkih pedagoga i umetnika, čiji će zadatak biti da prepoznaju i nagrade najuspešnije mlade pijaniste.

Organizator manifestacije je Umetničko udruženje Krančević, koje svojim kontinuiranim radom značajno doprinosi razvoju muzičke kulture, afirmaciji mladih talenata i negovanju pijanističke umetnosti. Na čelu udruženja nalazi se predsednica Mirjana Ševčuk, dok se Festival i ove godine realizuje pod rukovodstvom direktorke festivala Milde Kuzminac i umetničke direktorke Dušanke Gavrilović. Značajan doprinos visokom nivou organizacije i kvalitetu festivala pruža i tim saradnika i organizatora koji svojim posvećenim radom omogućavaju da ova manifestacija iz godine u godinu raste i potvrđuje svoj ugled.

Svečano zatvaranje 12. Festivala pijanizma, Koncert laureata, i dodela izuzetnih nagrada, biće održani u nedelju, 24. maja, u 20:00 časova u Galeriji „Lazar Vozarević“, kada će publika imati priliku da čuje najbolje učesnike ovogodišnjeg Festivala i uživa u večeri posvećenoj mladosti, talentu i umetnosti.

Festival pijanizma i ove godine potvrđuje svoj značaj kao jedan od važnih kulturnih događaja posvećenih mladim muzičarima, stvarajući prostor za susret umetnosti, obrazovanja i budućih generacija pijanista.

