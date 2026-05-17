  • nedelja, 17. maj 2026.
Veliki broj bazena: Izgradnja „Panonskih termi“ teče po planu
Društvo | Inđija
0 Komentara

Veliki broj bazena: Izgradnja „Panonskih termi“ teče po planu

17. maj 2026. godine

„Panonske Terme“ uskoro će ponuditi jedinstven kompleks u Inđiji, čak osam zatvorenih i sedam otvorenih bazena, osmišljenih za sve generacije.

Posetioce će očekivati raznovrstan sadržaj, od poluolimpijskog bazena za ljubitelje plivanja, preko bazena različitih dubina za opuštanje i rekreaciju, do plitkih bazena za decu i zona namenjenih najmlađima. Za one željne zabave, tu će biti bazen sa veštačkim talasima, tobogani i atrakcije, dok će relaks zona obuhvatati tople bazene i đakuzi.

Početkom 2024. godine postavljen je kamen temeljac za izgradnju akva parka u Inđiji. U junu 2024. godine potvrđeno je prisustvo termalne vode na dubini od 1.100 metara, temperature 62 stepena, što je bio prvi korak za dalji razvoj projekta.

Kompleks bazena sa hotelom prostiraće se na površini od šest hektara, a vrednost investicije je 12 miliona evra.

M.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Mitrovački gimnazijalci – 50 godina kasnije
categories_image
Svečano otvoreni Dani slovenske pismenosti i kulture u Rumi
categories_image
Nedelja sećanja i zajedništva: U duhu ljubavi i tolerancije
categories_image
Kamerom po sremu: Okom profesionalca
categories_image
Manifestacijom Zavrti točak obeležen Međunarodni dan porodice
categories_image
Elitna međunarodna biciklistička trka u nedelju u Vrdniku
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Hronika | Šid | Vesti

Osumnjičen za teško ubistvo i i ...

categories_image

Društvo | Zabava | Sremska Mitrovica

Karavan roditeljstva u Sremskoj ...

categories_image

Društvo

NA KIOSCIMA ЈЕ NOVI BROJ SREMSKI...

categories_image

Društvo | Vesti

Danas je crkvena slava u Laćarku

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt