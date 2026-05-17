Veliki broj bazena: Izgradnja „Panonskih termi“ teče po planu

„Panonske Terme“ uskoro će ponuditi jedinstven kompleks u Inđiji, čak osam zatvorenih i sedam otvorenih bazena, osmišljenih za sve generacije.

Posetioce će očekivati raznovrstan sadržaj, od poluolimpijskog bazena za ljubitelje plivanja, preko bazena različitih dubina za opuštanje i rekreaciju, do plitkih bazena za decu i zona namenjenih najmlađima. Za one željne zabave, tu će biti bazen sa veštačkim talasima, tobogani i atrakcije, dok će relaks zona obuhvatati tople bazene i đakuzi.

Početkom 2024. godine postavljen je kamen temeljac za izgradnju akva parka u Inđiji. U junu 2024. godine potvrđeno je prisustvo termalne vode na dubini od 1.100 metara, temperature 62 stepena, što je bio prvi korak za dalji razvoj projekta.

Kompleks bazena sa hotelom prostiraće se na površini od šest hektara, a vrednost investicije je 12 miliona evra.

M.S.

