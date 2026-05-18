Mobilni mamograf u Beočinu – počeli besplatni preventivni pregledi

U saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo, u Dom zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“ u Beočinu, stigao je mobilni mamograf, zahvaljujući kome će žene sa teritorije opštine Beočin i ove godine imati priliku da urade besplatne preventivne preglede dojki.

Pokretni mamograf biće dostupan u Beočinu dokle god bude postojala potreba stanovništva, a sve zainteresovane sugrađanke svoje termine mogu zakazati putem broja telefona patronažne službe 064 84 55 408.

Prema rečima v.d. direktora Doma zdravlja „Dr Dušan Savić Doda“ Miloša Matića, pokretni mamograf služi pre svega za besplatan skrining žena, a akcenat je na edukaciji i prevenciji bolesti.

-Imajući u vidu da je u manjim sredinama najveći problem nedostatak mamografa, trudimo se da svake godine organizujemo ovu akciju kako bi izašli u susret našim građankama, koje bez čekanja i vrlo jednostavno mogu da urade svoje kontrolne preglede. Sve što je potrebno je da se ponese lična karta a uz prethodno zakazivanje termina, pregled traje svega nekoliko minuta. Akcija se odnosi na sve žene starije od 40 godina, a verujem da je posebno važno da se odazovu one koje u porodici imaju blisku srodnicu obolelu i lečenu od raka dojke, kao i na sugrađanke koje svoje kontrolne preglede nisu uradile u poslednje dve godine i duže – istakao je Matić.

Akciju besplatnih preventivnih pregleda dojki, podržala je predsednica opštine Beočin Biljana Janković koja je danas posetila beočinski dom zdravlja i uradila svoj preventivni pregled, podsetivši na važnost podizanja svesti i edukacije građana na temu karcinoma dojke.

-Veoma je važno da zajedno radimo na podizanju svesti žena o važnosti kontrole i da ukažemo na činjenicu da, ukoliko se na vreme otkrije problem, šanse za efikasno lečenje su velike. Verujem da je ova usluga značajna svim našim sugrađankama te stoga pozivam sve žene koje podležu navedenim kategorijama za preglede, da zakažu svoj termin i iskoriste mogućnost besplatne dijagnostike koju pokretni mamograf pruža – poručila je Janković.

Podsećamo da je prema poslednjim podacima Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut”, u Republici Srbiji registrovano je 4544 novoobolelih i 1700 umrlih žena od raka dojke, a lekari ukazuju na činjenicu da je rano otkrivanje bolesti ključno jer, ukoliko se otkrije na vreme, rak dojke je izlečiv u 90 odsto slučajeva budući da su tada terapijske mogućnosti veće i lečenje postaje efikasnije, čime se podiže kvalitet života obolelih žena.

U okviru kampanje „Rak je izlečiv“, pokretni mamografi se postavljaju širom gradova i opština u Srbiji kako bi se izašlo u susret što većem broju žena i pružila prilika za edukaciju i kontrolne preglede.

Foto: Ismet Ademovski

