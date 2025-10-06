  • ponedeljak, 6. oktobar 2025.
Izabrani finalisti 19. „Mini-tini festa“ – veliko finale u Karlovčiću 24. oktobra
Društvo | Zabava | Pećinci
0 Komentara

Izabrani finalisti 19. „Mini-tini festa“ – veliko finale u Karlovčiću 24. oktobra

6. oktobar 2025. godine

Nakon tronedeljnih audicija u školama širom pećinačke opštine, odabrani su finalisti koji će se takmičiti na 19. izdanju dečjeg muzičkog festivala „Mini-tini fest“, koji se i ove godine održava pod sloganom „Deca će pobediti“. Stručni žiri festivala, u organizaciji Kulturnog centra „Pećinci“, izabrao je ukupno 18 najuspešnijih mladih pevača koji su stekli pravo nastupa u finalnom programu. U kategoriji „mini“ (od prvog do petog razreda) u finale su se plasirali: Nađa Bovan iz Šimanovaca, Natalija Davidović iz Kupinova, Maša Došenović iz Šimanovaca, Leonora Jovanović iz Ašanje, Aleksandra Otašević iz Ašanje i Milica Otašević iz Ašanje.

U kategoriji „tini“ (od šestog do osmog razreda) finalisti su: Janja Bovan iz Šimanovaca, Sofija Bogdanović iz Šimanovaca, Nikolina Budimčić iz Kupinova, Boško Dobrić iz Šimanovaca, Natalija Ilić iz Ašanje, Nevena Jovanović iz Kupinova, Sara Kovačević iz Deča, Natalija Palikuća iz Pećinaca, Milica Popović iz Ašanje, Kalina Smiljanić iz Šimanovaca, Julia Tadić iz Kupinova i Ana Šogorović iz Pećinaca.

Završno festivalsko veče biće održano u petak, 24. oktobra 2025. godine, u sali Doma kulture u Karlovčiću, s početkom u 18 časova. Tada će mladi izvođači imati priliku da se predstave publici i žiriju, uz pratnju matrica, scenske efekte i bogat muzički program.

„Mini-tini fest“ je više od muzičkog takmičenja – to je praznik dečje kreativnosti, talenta i prijateljstva. Već skoro dve decenije ovaj festival otkriva nove glasove i podstiče ljubav prema muzici, što je najlepša misija kulture – izjavili su iz Kulturnog centra „Pećinci“, organizatora festivala koji se održava pod pokroviteljstvom Opštine Pećinci i Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama. Umetnički direktor festivala je Jovan Adamov, istaknuti kompozitor i dirigent zabavne muzike, dok će veče voditi Branimir Bane Rosić, frontmen grupe „Leteća gitara“.
Pored takmičarskog programa, festival će ponuditi i brojna iznenađenja za publiku, kao i vredne nagrade za najbolje izvođače i pobedničku školu.

