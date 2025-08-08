Bljesak u oku žene: izložba i humanitarna aukcija

Nakon dva meseca predanog rada i slikanja, došlo je vreme da se slike izlože i prikažu ljubiteljima umetnosti, ali i onima koji u srcu nose humanost. U holu Kulturnog centra opštine Beočin svečano je otvorena izložba nastala tokom, sada već tradicionalnih, radionica „Bljesak u oku žene“. Zavidan broj posetilaca, dobro raspoloženje i nadahnjujuća atmosfera su nešto što je ovoj večeri dalo posebne boje. Prigodan muzički program bio je prateći sadržaj ove večeri koji je dao svemu poseban ton- večeri u kojoj su posetioci imali priliku da vide šta je sve stvarano tokom prethodna dva meseca na likovnim radionicama.

Mentorka Ljiljana Mrmoš Petković obratila se prisutnima, podsetivši na značaj ovog projekta – ne samo radi otkrivanja i razvijanja sklonosti ka umetnosti kod žena, već i zbog njihove međusobne interakcije i zajednički provedenog vremena. Izrazila je i zahvalnost Kulturnom centru na pokretanju i realizaciji ovog projekta.

V.d. direktorka Kulturnog centra opštine Beočin, Tanja Drljača, zahvalila se na tome što je dobila priliku da bude „prva među jednakima“ u timu Kulturnog centra, baš u trenutku kada se odvijaju radionice poput „Bljeska u oku žene“. Takođe, izrazila je zahvalnost na bezrezervnoj podršci predsednici Opštine Biljani Janković i pokrajinskoj sekretarki za kulturu, javno informisanje i odnose s javnošću, Aleksandri Ćirić Bošković koja je i otvorila izložbu.

Veče je završeno aukcijom izloženih radova. Prodato je oko 90 slika i prikupljen je iznos od oko 120.00 dinara, koji će biti uplaćen za lečenje pet najmlađih sugrađana.

Pozivaju se ljubitelji umetnosti da u holu Doma kulture još jednom pogledaju oko tridesetak slika koje nisu prodate, a iznos će takođe biti usmeren u humanitarne svrhe.

Fotografije: Marijeta Dir

