  • subota, 9. maj 2026.
Velika akcija čišćenja u Inđiji
Hronika | Inđija | Vesti
0 Komentara

Velika akcija čišćenja u Inđiji

9. maj 2026. godine

Ekipe Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ u Inđiji sprovele su obimnu akciju odvoza kabastog otpada sa teritorije grada, sa ciljem unapređenja higijene i uređenosti javnih površina. Akcija je trajala od ranih jutarnjih časova, tačnije od 7 sati, pa sve do 21 čas, a protekla je bez ikakvih problema i zastoja.

U realizaciji ove značajne aktivnosti učestvovalo je ukupno pet ekipa, sa isto toliko kamiona, uz angažovanje pet vozača i 12 radnika na terenu. Tokom jednog dana realizovano je čak 38 tura kabastog otpada.

Prema podacima nadležnih, na gradsku deponiju je tom prilikom odvezeno približno 1.100 kubnih metara kabastog otpada, što predstavlja značajan doprinos očuvanju čistoće i zaštiti životne sredine. Ovakve akcije posebno su važne u prolećnom periodu, kada građani češće uređuju svoja domaćinstva i dvorišta.

Iz ovog preduzeća poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa redovnim akcijama, kako bi grad ostao čist, uredan i prijatan za život svih sugrađana. Takođe, apeluju na građane da kabasti otpad odlažu na propisan način i u skladu sa rasporedom, kako bi se zajedničkim naporima doprinelo očuvanju životne sredine. 

M.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
U nedelju počinje prskanje komaraca u opštini Pećinci
categories_image
Sistem 48 o radu inđijskih javnih preduzeća
categories_image
Ministar Beriša u Šidu o položaju nacionalnih manjina
categories_image
Tretman suzbijanja komaraca 9. maja na teritoriji Sremske Mitrovice
categories_image
Rumski polumaraton 19. septembra
categories_image
U Beočinu po prvi put održana „Liga malih šampiona“
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Pećinci

Mladi šahista iz Kupinova prvak ...

categories_image

Kultura | Vesti | Sremska Mitrovica

Festival pijanizma od 22. do 25....

categories_image

Vesti | Šid

Potpisan sporazum o saradnji izm...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

U mitrovačkoj kovid bolnici 38 p...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt