Velika akcija čišćenja u Inđiji

Ekipe Javnog komunalnog preduzeća „Komunalac“ u Inđiji sprovele su obimnu akciju odvoza kabastog otpada sa teritorije grada, sa ciljem unapređenja higijene i uređenosti javnih površina. Akcija je trajala od ranih jutarnjih časova, tačnije od 7 sati, pa sve do 21 čas, a protekla je bez ikakvih problema i zastoja.

U realizaciji ove značajne aktivnosti učestvovalo je ukupno pet ekipa, sa isto toliko kamiona, uz angažovanje pet vozača i 12 radnika na terenu. Tokom jednog dana realizovano je čak 38 tura kabastog otpada.

Prema podacima nadležnih, na gradsku deponiju je tom prilikom odvezeno približno 1.100 kubnih metara kabastog otpada, što predstavlja značajan doprinos očuvanju čistoće i zaštiti životne sredine. Ovakve akcije posebno su važne u prolećnom periodu, kada građani češće uređuju svoja domaćinstva i dvorišta.

Iz ovog preduzeća poručuju da će i u narednom periodu nastaviti sa redovnim akcijama, kako bi grad ostao čist, uredan i prijatan za život svih sugrađana. Takođe, apeluju na građane da kabasti otpad odlažu na propisan način i u skladu sa rasporedom, kako bi se zajedničkim naporima doprinelo očuvanju životne sredine.

M.S.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.