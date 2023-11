Velike borbe u većini grupa Lige šampiona

Takmičenje u Ligi šampiona je ove sezone donelo neke veoma zanimljive grupe i duele, a svi oni koji ga pomno prate već su do sada mogli da uživaju u nekoliko spektakularnih mečeva. Neki od timova su već uspeli da obezbede plasman u osminu finala, a neki se nadaju da će to uspeti da urade u preostale dve utakmice. Četiri odigrana kola su dobar momenat kako bi se napravio presek, i kako bi se videlo da li su favoriti ispunili očekivanja, kao i da li će neka od uslovno slabijih ekipa uspeti da napravi neko iznenađenje.

Grupe A i B

U grupi A suvereno dominira Bajern iz Minhena. Nemačka ekipa je u sva četiri kola zabeležila pobede, i već je prošla u drugi krug. Razočaranje ove grupe kao i celokupne Lige šampiona je definitivno Mančester Junajted koji ne uspeva da pronađe pravu formu, i još uvek nastoji da dođe do igre koja bi mu mogla garantovati konstantnije rezultate. Ovaj klub je trenutno na poslednjoj poziciji u grupi sa tri boda, ali ono što može da ga raduje je da i Kopenhagen, i Galatasaraj imaju po samo bod više, i da je trka za poziciju broj 2 i dalje otvorena. No, Mančesteru ostaje gostovanje u Turskoj i domaćinstvo protiv Bajerna, pa će igre koje prikazuju morati da budu mnogo bolje kako bi se prošlo u narednu rundu.

U grupi B je Arsenal na prvom mestu sa devet bodova, i gotovo je siguran što se tiče odlaska u osminu finala. Izgubio je samo jednu utakmicu, i čini se da ekipa Mikaela Artete neće dozvoliti nikakvo iznenađenje u sledeće dva kola. No, za drugo mesto će se sigurno voditi velika borba jer i PSV, i Lens imaju po pet bodova, i sigurno i jedan, i drugi tim imaju želje da budu na kraju odmah iza Arsenala. Za oba tima su ostali dueli protiv Sevilje i Arsenala, pa ostaje da se vidi ko će na kraju biti bolji, a to će pitati i mnogi na sportskom klađenju na ove dve ekipe. Sevilja je, inače trenutno poslednja sa dva boda, i s obzirom na formu i igre koje prikazuje, teško je da će moći da se nada nečemu boljem. No, ostaje da se vidi da li u poslednja dva kola može da iznenadi sve, i da se domogne drugog mesta. Za njih bi i treća pozicija bila uspeh, a sa nje bi se plasirali u Ligu Evrope, takmičenje koje sudeći po rezultatima najviše “vole”.

Grupe C i D

U grupi C situacija je u manjoj ili većoj meri prilično jasna. Real Madrid je ostvario sve četiri pobede, i nalazi se na prvom mestu sa maksimalnih 12 bodova. “Kraljevski klub” na krilima Belingema beleži odlične rezultate koji su možda i bolji od samih igara koje pruža. No, protivnici koje je imao u grupi do sada nisu prikazali značajan otpor, pa je stoga i Real Madridu zadatak bio olakšan. Na drugom mestu se nalazi Napoli sa sedam bodova, i potrebna mu je samo još potvrda da bi bio siguran kao drugoplasirani iz ove grupe. Teško je nadati se da Braga koja ima tri boda može da uradi nešto više od osvajanja trećeg mesta. Ekipa od koje se možda očekivalo da bi mogla da napravi iznenađenje, Union iz Berlina je zapala u jako lošu formu, i u poslednja dva meseca beleži katastrofalne rezultate, te zbog toga i ima samo jedan bod nakon četiri kola.

U grupi D su se dve ekipe izdvojile na čelu tabele. To su Real Sosijedad i Inter, i one obe imaju po 10 bodova, te su se već plasirale u osminu finala. Inter je potvrdio status favorita u ovoj grupi dok je Real Sosijedad pokazao da nije bez razloga ponovo u najelitnijem evropskom takmičenju. Ekipa koja je ovde u potpunosti podbacila je portugalska Benfika koja do sada nije uspela da ostvari niti jedan bod. Red Bul Salcburg je treći sa tri boda, i kako stvari stoje, on će ići u Ligu Evrope.

Grupe E i F

Grupa E je donela neke veoma zanimljive rezultate i utakmice, a stanje na tabeli nakon četiri kola pokazuje da je u pitanju jedna od najzanimljivijih grupa ove sezone koja je donela uzbuđenja koliko i neke najzanimljive slot igre koje volite da igrate. Na čelu tabele je Atletiko Madrid sa osam bodova, ali ga u stopu prate Lacio sa sedam, i Fejenord sa šest bodova dok je na poslednjem mestu Seltik sa jednim bodom. U sledećem kolu snage će odmeriti Lacio i Seltik odnosno Fejenord i Atletiko Madrid dok će se u poslednjoj rundi sastati Atletiko Madrid i Lacio kao i Seltik i Fejenord. Atletiko Madrid bi trebalo da potvrdi svoje dobre igre i kroz Ligu šampiona, i da nema problema kada je u pitanju prolaz dalje. No, ostaje da se vidi da li će tako zaista i biti.

Grupa F je nakon izvlačenja važila za najtežu grupu u ovogodišnjoj Ligi šampiona, a stanje na tabeli i rezultati su pokazali da je to zaista i tako. Svaka od ekipa može da se plasira u narednu rundu, ali i svaka od tih ekipa može da ostane bez nastavka takmičenja u Evropi. Stoga je jasno da će većina gledalaca pratiti utakmice ove grupe u naredna dva kola. Trenutno, na vodećoj poziciji je Borusija Dortmund sa sedam bodova. Na drugom mestu se nalazi PSŽ sa šest bodova, ali odmah iza njega je Milan sa pet bodova. Njukasl se trenutno nalazi na četvrtom mestu sa četiri boda, ali se stanje na tabeli može drastično promeniti već nakon sledećeg kola.

Grupe G i H

Grupa G je verovatno najzanimljivija ljudima iz Srbije jer se u njoj nalazi i Crvena Zvezda koja je ove godine želela da napravi korak dalje, i da ostvari neki zapaženiji rezultat u Ligi šampiona. No, čini se da će to na to morati da se sačeka jer su jačina grupe i igre koje pružaju prvotimci Zvezde uslovili da će se ona u najboljem slučaju boriti za treće mesto koje vodi u Ligu Evrope. Trenutno se srpski tim nalazi na trećem mestu sa jednim bodom koliko ima i Jang Bojs, pa će susret u Švajcarskoj verovatno i odlučiti ko će se i na proleće takmičiti u Evropi. Na prvom mestu se ubedljivo nalazi Mančester Siti sa svih 12 bodova dok je drugi Lajpcig sa devet bodova, i oni su već obezbedili prolaz dalje.

U grupi H Barselona i Porto se nalaze na prvom i drugom mestu, i imaju po devet bodova. Ovde je situacija bila gotovo rešena, ali se u poslednjem kolu u trku za prva dva mesta umešao i Šahtjor koji sada ima šest bodova, i šanse da se plasira u osminu finala, pa će i klađenje uživo na ovu ekipu biti i više nego interesantno. Belgijski Antverpen do sada nije uspeo da osvoji nijedan bod, te će ovu sezonu Ligi šampiona sigurno hteti što pre da zaboravi.

