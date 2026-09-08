  • sreda, 16. septembar 2026.
8.rumski polumaraton u subotu 19.septembra
Sport | Vesti | Ruma
0 Komentara

8.rumski polumaraton u subotu 19.septembra

16. septembar 2026. godine

Ruma-8. Rumski polumaraton startuje na Gradskom trgu u subotu 19.septembra u 16 časova.
Ceremonija proglašavanja pobednika i dodeljivanja nagrada biće održana na Gradskom trgu (start/finiš zona), u 19:00 časova, nakon toga od 20:00 časova počinje tradicionalni banket. Ulazak na banket obezbeđuje ulaznica koja se dobija u startnom paketu.

🏆🥇🥈🥉NAGRADE💸💰:

👉Polumaraton: pet prvoplasiranih u konkurenciji muškaraca, kao i u konkurenciju žena dobijaju pobedničke pehare, robne i novčane nagrade, za dame naravno i buket cveća.

👉Štafetna trka 3x7km: prve tri ekipe dobijaju pobedničke pehare, medalje i robne nagrade.

👉Najbrži Rumljanin i najbrža Rumljanka: pehari, robne i novčane nagrade, za najbržu Rumljanku naravno i buket cveća. Drugoplasirani i trećeplasirani takođe izlaze na proglašenje pobednika i nagrađuju se pehari.

👉DDOR trka zadovoljstva: troje prvoplasiranih u konkurenciju muškaraca i u konkurenciji žena dobijaju medalje, poklone sponzora, za dame i cveće. Kategorije 40-49; 50-59; 60+ medalje i kod muškaraca i kod žena, kao i junior kategorija do 19 godina (zaključno sa 2007 godištem) pehare. Za navedene kategorije za dame i cveće.

👉Polumaraton – po kategorijama 40-49; 50-59; 60+, kao i junior kategorija do 19 godina u konkurenciji muškaraca i žena: troje prvoplasiranih dobijaju medalje, za dame i cveće.

👉Polumaraton – najstariji i najmlađi učesnik, kao i svake godine biće nagrađeni specijalnom statuom.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Simuliran požar na splavu: Združena vežba spasavanja na Savi
categories_image
Jesen stiže, bundevice moja!
categories_image
Mladi atletičari Srema osvojili 14 medalja u Smederevu
categories_image
Pokrajina izdvojila 35 miliona dinara za modernizaciju poljoprivrednih stručnih službi
categories_image
Književni prvenac Sandre Štetine pred mitrovačkom publikom
categories_image
Uskoro rekonstrukcija ulice Atanasija Stojkovića
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Zabava | Kultura | Vesti

Koncert mađarskog benda „B...

categories_image

Društvo | Hronika | Ruma | Vesti | Poljoprivreda

Za više učenika u poljoprivredno...

categories_image

Društvo | Vesti | Šid

Potpuna zabrana kretanja migranata

categories_image

Društvo | Vesti | Pećinci

U Ogaru održana prva memorijalna...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt