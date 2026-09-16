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Zbog velikog interesovanja produžena izložba ULU ESNAF
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
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Zbog velikog interesovanja produžena izložba ULU ESNAF

16. septembar 2026. godine

Zbog velikog interesovanja publike, izložba ULU ESNAF u Galeriji „Lazar Vozarević” u Sremskoj Mitrovici biće produžena, pa će posetioci imati priliku da je pogledaju do 26. septembra 2026. godine.

Veliki broj posetilaca i pažnja koju je izložba privukla potvrđuju da je umetnički program naišao na odličan prijem kod publike.

Iz Galerije zahvaljuju svima koji su do sada posetili izložbu i svojim interesovanjem doprineli njenom uspehu, uz poziv svima koji je još nisu pogledali da to učine u narednim danima.

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