  • sreda, 13. maj 2026.
Književno veče posvećeno stvaralaštvu Sime Potkonjaka
Društvo | Kultura | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Književno veče posvećeno stvaralaštvu Sime Potkonjaka

13. maj 2026. godine

Ljubitelji pisane reči u četvrtak, 14. maja, imaće priliku da u Sremskoj Mitrovici prisustvuju večeri posvećenoj stvaralaštvu Sime Potkonjaka, koja će biti održana sa početkom u 19 časova u Centru za kulturu „Sirmijumart“, u Starom šoru 92.

U programu učestvuju: mr Simo Potkonjak, književnik, prof. dr Slađana Milenković, književni kritičar, Aleksandar Krstić, glumac, Sandra Štetina, moderator.

Simo Potkonjak rođen u Brezovcu, Hrvatska, živi u Inđiji, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Potkonjak je romansijer, pripovedač, pesnik, pisac pesama i priča za decu, autor drama i satiričnih tekstova.

Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu, grupa Srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti, a magistarske studije završio je na Odseku za bibliotekarstvo i informatiku sa temom: Kulturna liga i osnivanje biblioteka u Srbiji. Zapažen je po svom bibliotečkom radu. Lična interesovanja su mu kulturni i umetnički aspekti obrazovanja. Za radnog veka službovao je u: Narodnoj biblioteci „Dr Đorđe Natošević” u Inđiji, Narodnoj biblioteci Srbije, Beograd i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Član je Udruženja pisaca, kao i Udruženja dramskih pisaca Srbije. Za svoj rad dobio je i mnoštvo društvenih priznanja i nagrada.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
Na Graničnom prelazu Batrovci pronađeno oko 200 kilograma droge
categories_image
Martinčani pokazali znanje o Branku Ćopiću
categories_image
Zavrti točak u petak u centru Rume
categories_image
Zaplenjeno više od šest kilograma marihuane i oko 650 grama amfetamina
categories_image
Za vikend u Sremskoj Mitrovici “Gljive Fruške gore“
categories_image
Turistička agencija „Cepelin“ nudi sigurnost, kvalitet i dugogodišnje iskustvo
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Komšija piše | Vesti | Stara Pazova

KOMŠIJA PIŠE: Šta je bilo sa ćeb...

categories_image

Kultura | Vesti | Šid

Novi filmovi u šidskom bioskopu

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Spisak dobitnika Svetosavske pov...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Dr Branko Kijurina (1891 – 1962)...

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2026. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt