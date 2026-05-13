Književno veče posvećeno stvaralaštvu Sime Potkonjaka

Ljubitelji pisane reči u četvrtak, 14. maja, imaće priliku da u Sremskoj Mitrovici prisustvuju večeri posvećenoj stvaralaštvu Sime Potkonjaka, koja će biti održana sa početkom u 19 časova u Centru za kulturu „Sirmijumart“, u Starom šoru 92.

U programu učestvuju: mr Simo Potkonjak, književnik, prof. dr Slađana Milenković, književni kritičar, Aleksandar Krstić, glumac, Sandra Štetina, moderator.

Simo Potkonjak rođen u Brezovcu, Hrvatska, živi u Inđiji, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Potkonjak je romansijer, pripovedač, pesnik, pisac pesama i priča za decu, autor drama i satiričnih tekstova.

Diplomirao je na Filološkom fakultetu u Beogradu, grupa Srpskohrvatski jezik i jugoslovenske književnosti, a magistarske studije završio je na Odseku za bibliotekarstvo i informatiku sa temom: Kulturna liga i osnivanje biblioteka u Srbiji. Zapažen je po svom bibliotečkom radu. Lična interesovanja su mu kulturni i umetnički aspekti obrazovanja. Za radnog veka službovao je u: Narodnoj biblioteci „Dr Đorđe Natošević” u Inđiji, Narodnoj biblioteci Srbije, Beograd i Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Član je Udruženja pisaca, kao i Udruženja dramskih pisaca Srbije. Za svoj rad dobio je i mnoštvo društvenih priznanja i nagrada.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.