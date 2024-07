KOMŠIJA PIŠE: Šta je bilo sa ćebetom? To mene zanima…

Piše: Boris Miljković

Pola sata sedim i tražim ugao za ovu fotografiju. Meni je to jako bitno – da se boje uklope, pozadina, osvetljenost… Uglavnom sam dao sve od sebe.

Mada, muči me jedno pitanje. Nekad, kad sam morao da nosim stajsko đubre sa tatom i dedom, stavljali bi ćebe na đubre i sedeli tako na njemu do njive. Tata nije sedeo, on je uvek vozio traktor. Mene je izuzetno nerviralo to što ja ne vozim traktor.

Sad razmišljam, šta posle bude sa tim ćebetom? A zanima me i da li se još neko vozio sedeći na stajskom đubrivu? Mislim, sad bi verovatno roditelji, dede, babe, bili prijavljeni socijalnoj službi ukoliko stave dete na stajsko đubre…

Čak mi se čini da je tada stajsko đubrivo imalo neki miris koji sada nema. Lepo je bilo uveče pogledati nađubrenu njivu. Znalo se, ako bude još prave kiše, sledeće godine prinos će biti dobar.

Stariji ljudi su govorili da je bitna ona kiša oko Đurđevdana, Markovdana i ona za Svetog Iliju, kad ku`ruz zrno “naliva”. I bilo je kiše, radovali se ljudi tome jer živeli su od svog rada, njiva, kiše i božije volje, što bi oni rekli. Ko je imao par jutara u “tabli”, delio je to sejući više kultura. Zbog leda, oluje, jer led nije nikad hvatao ceo atar, već samo jedan deo. Nekako, sve je imalo smisao i logiku.

A i zdravije je bilo. Ne znam, sada mi je to sve nekako drugačije ili mi se samo čini?

Mada, bilo pa prošlo. Nije ni važno. Čuj – vozio se na stajskom đubrivu?! Jaka stvar! Blam! Ali ćebe, šta je bilo sa ćebetom? To mene zanima…

