Martinčani pokazali znanje o Branku Ćopiću

U OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Martincima održan je sedmi po redu kviz „Šta znaš o Branku Ćopiću?“, u kojem su učestvovali učenici trećeg razreda. Učenici su se takmičili u znanju i brzini.
U kvizu su učestvovali:
I ekipa:
•Jovana Kovač
•Dušan Vuković
II ekipa:
•Stefan Selaković
•Marko Radišić
Učenici su crtali na temu pesme „Bolesnik na tri sprata“, a nagrada za najbolji likovni rad pripala je učeniku Radoslavu Saviću (III-1).
Pobednici kviza su Stefan Selaković i Marko Radišić.
Članice žirija bile su Zorica Jevtić, Ružica Maričić i Milica Župunski.
Kviz je organizovala Biblioteka “Gligorije Vozarović“, a program su vodile Mirjana Jovanović i Mirjana Delić.