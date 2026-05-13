Martinčani pokazali znanje o Branku Ćopiću
13. maj 2026. godine

U OŠ „Jovan Jovanović Zmaj“ u Martincima održan je sedmi po redu kviz „Šta znaš o Branku Ćopiću?“, u kojem su učestvovali učenici trećeg razreda. Učenici su se takmičili u znanju i brzini.

U kvizu su učestvovali:

I ekipa:
Jovana Kovač
Dušan Vuković

II ekipa:
Stefan Selaković
Marko Radišić

Učenici su crtali na temu pesme „Bolesnik na tri sprata“, a nagrada za najbolji likovni rad pripala je učeniku Radoslavu Saviću (III-1).

Pobednici kviza su Stefan Selaković i Marko Radišić.

Članice žirija bile su Zorica Jevtić, Ružica Maričić i Milica Župunski.

Kviz je organizovala Biblioteka “Gligorije Vozarović“, a program su vodile Mirjana Jovanović i Mirjana Delić.

