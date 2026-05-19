Divljali putem Bosut–Kuzmin: Trojica vozača kažnjena zbog nasilničke vožnje

Pripadnici saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici otkrili su u kontroli saobraćaja trojicu vozača koji su učinili teže saobraćajne prekršaje.

Policija je isključila iz saobraćaja tridesetdevetogodišnjeg vozača „poršea“ koji je na putu Bosut-Kuzmin pretičući kolonu vozila prešao preko neisprekidane uzdužne linije koristeći saobraćajnu traku za vozila iz suprotnog smera, brzinom od 154 kilometra na čas, za 74 kilometra više od dozvoljene.

Zbog prekršaja nasilnička vožnja, prekršajni sudija ga je kaznio novčanom kaznom od 140.000 dinara, 15 kaznenih poena i zabranom upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od devet meseci.

Na istom putu zaustavljen je i četrdesetjednogodišnji strani državljanin koji je vozio „BMV“ brzinom od 144 kilometra na čas u naselju, što je za 94 kilometra na čas više od dozvoljene brzine, a van naselja brzinom od 193 kilometra na čas, za 113 kilometara na čas više od dozvoljene brzine.

Zbog prekršaja nasilnička vožnja, prekršajni sudija ga je kaznio novčanom kaznom u iznosu od 140.000 dinara i zabranom upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od devet meseci.

U Bosutu je otkriven pedesetjednogodišnji strani državljanin koji je „mercedesom“ preticao dva vozila preko uzdužne neisprekidane linije koristeći saobraćajnu traku za kretanje vozila iz suprotnog smera, brzinom od 136 kilometara na čas gde je ograničenje 50 kilometara na čas, a zatim je, van naselja, brzinom od 163 kilometra na čas gde je ograničenje 70 kilometara na čas, takođe, preticao dva vozila preko uzdužne nesiprekidane linije, koristeći saobraćajnu traku za kretanje vozila iz suprotnog smera.

Prekršajni sudija ga je kaznio jedinstvenom novčanom kaznom od 250.000 dinara i zabranom upravljanja motornim vozilom B kategorije u trajanju od osam meseci

