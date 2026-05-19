Za svaki mladi bračni par u opštini Pećinci 50 hiljada dinara

Predsednik opštine Pećinci Siniša Đokić je 18. maja, zajedno sa članom Saveta mesne zajednice Subotište Željkom Božićem, uručio bračnom paru Stojanović iz Subotišta jednokratni novčani dodatak za mlade bračne parove u iznosu od 50.000 dinara.

Po rečima predsednika Đokića, u ovoj podeli na 50.000 dinara može da računa 34 mlada bračna para, koji su sklopili brak u periodu od 1. novembra 2025. do 31. marta 2026. godine.

-Opština nastavlja tradiciju koju je započela pre više godina, kako bi mlade bračne parove zadržala da ostanu da žive i da rade na teritoriji opštine Pećinci – rekao je predsednik Đokić, i dodao da se ova mera podrške mladima sprovodi od 2023. godine i samo je jedna u nizu mera populacione politike po kojima je prepoznatljiva pećinačka lokalna samouprava.

Dragana i Rade Stojanović venčali su se 9. novembra prošle godine, i smatraju da ovakva podrška Opštine dosta znači svakom mladom bračnom paru, pogotovo njima sada, kada renoviraju svoj novi dom. Dragana kaže da je svaka pomoć dobrodošla, a s obzirom da planiraju proširenje porodice, mnogo će im značiti, kako je rekla, i mere podrške za novorođenčad i za školovanje dece.

Izvor: www.pecinci.org

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.