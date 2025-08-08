  • petak, 8. avgust 2025.
Vojka i dalje gleda Sremsku ligu, maradička Sloga u MOL-u
Vojka i dalje gleda Sremsku ligu, maradička Sloga u MOL-u

8. avgust 2025. godine

Odbor za hitna pitanja Područnog fudbalskog saveza Srem odlučio je na sednici održanoj pre nekoliko dana, da umesto LSK-a iz Laćarka koji je popunio upražnjeno mesto u Vojvođanskoj ligi Jug, upražnjeno mesto u Sremskoj fudbalskoj ligi pripadne Sremcu iz Vojke.

Takođe, na istoj sednici, odlučeno je da umesto Sremca iz Vojke koji je popunio upražnjeno mesto u Sremskoj fudbalskoj ligi, upražnjeno mesto u Međuopštinskoj ligi Srem Istok pripadne Slogi iz Maradika.

Prema nezvaničnim informacijama, s obzirom da je šidski Radnički zadržao status u Vojvođanskoj ligi Jug, putem Javnog poziva, upražnjeno mesto u Sremskoj ligi, nastalo odlaskom ekipe iz grada na granici u viši rang, trebalo bi da zauzme Kameni iz Ašanje.

