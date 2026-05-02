Besplatne audio-knjige za članove rumske biblioteke

Ruma-Članovi rumske biblioteke u narednih šest meseci mogu koristiti besplatne audio knjige, zahvaljujući pilot projektu „Knjiga priča“. Trenutno je u ponudi 23 žanra, od klasika, beletristike, popularne psihologije, ima i knjiga iz istorije, politike, biznisa, lektire za srednju školu. Korisnik će moći da skenira plakate zalepljene po rumskoj biblioteci sa QR kodom gde dobija jednu formu koju popunjava i potom bira audio knjigu. U ponudi je trenutno 256 knjiga, a korisnik može da izabare maksimalno tri.

