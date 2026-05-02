Manje đubriva i bolji rezultati: Precizna poljoprivreda u službi većih prinosa i ušteda

Piše: M. Danilović, dipl. ing poljoprivrede iz PSS Sremska Mitrovica

Uzorkovanje zemljišta za određivanje sadržaja lakopristupačnog azota N-min metodom pomoću automatizovane sonde Wintex 3000 predstavlja vrhunac precizne poljoprivrede u proizvodnji ratarskih kultura. Najveću primenu pronalazi u usevevima kukuruza, šećerne repe i pšenice što je uslovljeno velikim potrebama ovih biljnih kultura za hranivima.

Ova metodologija omogućuje tačno određivanje lako pristupačnog azota u zemljištu na osnovu kojeg se preračunava količina azota koja je potrebna biljci za optimalni rast i razvoj što je ključno za formiranje dobrog prinosa. Poljoprivredna gazdinstava koja su na svojim parcelama radila N-min metodu na jednoj ili dve parcele, sada rade na više. Dosadašnja praksa je pokazala da se u proteklih dve do tri godine u zemljištu nalazi veća količina lakopristupačnog azota od očekivane, što utiče na manju potrošnju azotnih đubriva. Ovo predstavlja velik benefit za poljoprivrednike imajući u vidu cenu ovog inputa.

Korišćenje Wintex 3000 sonde garantuje uniformnost uzoraka, eliminišući ljudsku grešku koja je česta pri manuelnom sondiranju. Kukuruz, kao usev sa dubokim korenovim sistemom zahteva analizu azota po slojevima, najčešće do dubine od 90 cm (0–30, 30–60 i 60–90 cm). Prilikom uzorkovanja koje se vrši vozilom, obezbeđuje se konstantan pritisak i rotacija i na taj način se čuva struktura svakog uzetog profila zemljišta i automatski se sortiraju dubine i dobija se relevatan uzorak i tačna preciznost količine azota po slojevima. Samim tim se omogućava lakše uzimanje većeg broja uzoraka na toj parceli i dobijaju se bolji i merodavniji rezultati. Određivanjem potrebne količine azota se sprečava prekomerno đubrenje koje može da dovede do prevelike bujnosti gajene kulture i samim tim povećava šansu za poleganjem. Prekomerno đubrenje takođe za nus pojavu ima i ispiranje nitrata u podzemne vode što nije prihvatljivo sa stanovišta zaštite životne sredine. N-min metoda se primenjuje u periodu nakon zatvaranja brazde pa sve do desetak dana pre rasipanja mineralnog đubriva i predsetvene pirpreme.

Kada se uzorak uzme, stavlja se u ručni frižider kako bi se sprečila promena stanja azota od uzorkovanja do laboratorije.

Svi koji su zainteresovani mogu se prijaviti za uzorkovanje u prostorijama Poljoprivredne stručne službe.

