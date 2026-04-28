Uroš Teodorović osvojio treću nagradu na republičkom takmičenju iz tehnike i tehnologije
28. april 2026. godine

Na republičkom takmičenju iz tehnike i tehnologije, održanom 25. i 26. aprila 2026. godine u Beogradu, učenik osmog razreda Osnovne škole „Branko Radičević“ iz Šida, Uroš Teodorović, ostvario je zapažen uspeh osvojivši treću nagradu u kategoriji auto-modelarstva.

Takmičenje se sastojalo iz dva segmenta – testa znanja i praktičnog dela, koji je podrazumevao pogađanje cilja modelom automobila. U jakoj konkurenciji učenika iz cele Srbije, Teodorović je pokazao visok nivo znanja, preciznosti i veštine, što mu je donelo mesto među najboljima.

Mentor učeniku bio je nastavnik Duško Pandžić, koji je svojim radom i podrškom doprineo ovom značajnom rezultatu.

Ovaj uspeh predstavlja još jednu potvrdu kvalitetnog rada i posvećenosti učenika i nastavnika Osnovne škole „Branko Radičević“ iz Šida, kao i podstrek za dalji razvoj i usavršavanje u oblasti tehnike i tehnologije.

categories_image
ČEGA SE SVE ODRIČEMO ZBOG EKONOMSKE KRIZE? Racionalna potrošnja i stezanje kaiša
categories_image
Deset predstava za decu tokom dva dana u mitrovačkom pozorištu
categories_image
Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Sremskoj Mitrovici
categories_image
„Sluškinje“ iz Pećinaca osvojile devet nagrada u Beočinu
categories_image
Nova zona parkiranja u centru Inđije
categories_image
Prvi put u Srbiji – međunarodna MTB trka 17. maja u Vrdniku
Povezane Vesti
categories_image

Društvo | Vesti | Irig | Vrdnik

Paketići za 750 mališana iriške ...

categories_image

Društvo | Ekonomija | Vesti

Sremska Mitrovica na sajmu Expo ...

categories_image

Vesti | Sremska Mitrovica

Oživeo Magični trg

categories_image

Vesti | Inđija

Nova kadrovska rešenja u Inđiji

