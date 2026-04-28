Uroš Teodorović osvojio treću nagradu na republičkom takmičenju iz tehnike i tehnologije

Na republičkom takmičenju iz tehnike i tehnologije, održanom 25. i 26. aprila 2026. godine u Beogradu, učenik osmog razreda Osnovne škole „Branko Radičević“ iz Šida, Uroš Teodorović, ostvario je zapažen uspeh osvojivši treću nagradu u kategoriji auto-modelarstva.

Takmičenje se sastojalo iz dva segmenta – testa znanja i praktičnog dela, koji je podrazumevao pogađanje cilja modelom automobila. U jakoj konkurenciji učenika iz cele Srbije, Teodorović je pokazao visok nivo znanja, preciznosti i veštine, što mu je donelo mesto među najboljima.

Mentor učeniku bio je nastavnik Duško Pandžić, koji je svojim radom i podrškom doprineo ovom značajnom rezultatu.

Ovaj uspeh predstavlja još jednu potvrdu kvalitetnog rada i posvećenosti učenika i nastavnika Osnovne škole „Branko Radičević“ iz Šida, kao i podstrek za dalji razvoj i usavršavanje u oblasti tehnike i tehnologije.

