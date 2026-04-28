„Sluškinje“ iz Pećinaca osvojile devet nagrada u Beočinu

Pozorišna predstava „Sluškinje“, u produkciji Kulturnog centra „Pećinci“, ostvarila je izuzetan uspeh na 49. Festivalu dramskih amatera Srema, održanom od 20. do 24. aprila u Beočinu, osvojivši ukupno devet nagrada i potvrdivši visok umetnički domet pećinačkog ansambla.

Predstava, rađena po motivima istoimenog teksta francuskog pisca Žana Ženea, u režiji Slobodana Stankovića, realizovana je uz podršku Opštine Pećinci. Njena savremena, stilski precizna i glumački snažna postavka prepoznata je i od strane stručnog žirija i publike, što je rezultiralo brojnim priznanjima.

Odlukom selektora zonske smotre, glumca Vladimira Balašćaka, nagrada za najbolju režiju dodeljena je Slobodanu Stankoviću. Glumački ansambl ostvario je zapažene rezultate: Jelena Nedeljković (Solanž) proglašena je za najbolju glumicu festivala, a osvojila je i nagradu žirija publike za najbolju žensku ulogu, Teodora Đukić (Kler) dobitnica je diplome za jedno od pet najboljih glumačkih ostvarenja, Merima Radivojević (Gospođa) nagrađena je pohvalom za glumačko ostvarenje, dok je Bojan Naić dobio nagradu žirija publike za najbolju mušku ulogu.

Pored glumačkih i režijskih priznanja, predstava je osvojila i nagradu za najbolji dizajn svetla, čime je dodatno istaknut njen vizuelni i scenski identitet.

Kao rezultat ovog značajnog uspeha, „Sluškinje“ su izborile plasman na dva prestižna festivala: 62. Festival amaterskih društava Vojvodine u Bačkoj Palanci koji se održava u maju i 19. Festival tradicionalnih pozorišnih formi amatera Vojvodine u Jaši Tomiću koji se održava u septembru.

Ovaj uspeh predstavlja ne samo potvrdu kvaliteta rada Kulturnog centra „Pećinci“, već i značajan doprinos razvoju amaterskog pozorišnog stvaralaštva u Sremu i Vojvodini.

