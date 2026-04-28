Prvi put u Srbiji – međunarodna MTB trka 17. maja u Vrdniku

Pokrajinski sekretar za sport i omladinu Dane Basta ugostio je Kristofera Brujnela, osnivača organizacije City Mountainbike, kao i Dušana Gojića i Ivana Arpaša, predsednike Biciklističkog saveza Srbije i Biciklističkog saveza Vojvodine.
Tokom sastanka predstavljen je projekat organizacije trke u okviru City Mountainbike Eliminator serije, koja će po prvi put biti održana u Srbiji, 17. maja u Vrdniku.
Sekretar Basta je ukazao na značajna ulaganja koja su u prethodnih nekoliko godina iz pokrajinskog budžeta usmerena u biciklistički sport, podsetivši da je Novi Sad nosilac titule Evropskog grada sporta, kao potvrde ulaganja u sportsku infrastrukturu i razvoj sporta.
„Učešće u ovako velikom događaju kao što je međunarodna City Mountainbike trka predstavlja posebno zadovoljstvo i potvrdu naših kapaciteta za organizaciju zahtevnih takmičenja“, istakao je Basta i dodao da će resorni sekretarijat i dalje podržavati projekte koji doprinose razvoju biciklističkog sporta, uz nastojanje da se što veći broj učesnika uključi u trke.
MTB eliminator trka, kako je Brujnel naveo, predstavlja dinamičnu disciplinu koja podrazumeva nadmetanje u malim grupama na kratkim, tehnički zahtevnim stazama, što je čini izuzetno atraktivnom za publiku i medije. On je istakao da je Vojvodina, odnosno Vrdnik, pogodan prostor za organizaciju ovakvog takmičenja, ukazujući i na značaj visokih standarda u organizaciji sportskih događaja koje ovaj region ispunjava.
Sama serija obuhvata pet trka širom Evrope i deo je Evropskog UCI kupa u eliminator disciplini.
Sagovornici su se saglasili da organizacija ovakvog takmičenja predstavlja značajan iskorak za razvoj sporta i priliku da Srbija bude prepoznata kao domaćin kvalitetnih međunarodnih sportskih događaja.
Ocenjeno je da ovaj događaj ima višestruki značaj — od međunarodne promocije, preko razvoja MTB discipline, do mogućnosti da domaći takmičari ostvare značajne rezultate i osvoje UCI bodove bez učešća na takmičenjima u inostranstvu.
Sastanku u Pokrajinskoj vladi prisustvovao je i predsednik opštine Irig Tihomir Stojaković.