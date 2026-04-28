Nova zona parkiranja u centru Inđije

Inđija dobija novu, takozvanu „zelenu“ zonu parkiranja, koja će biti jasno i vidljivo obeležena, a vozačima će omogućiti zadržavanje na tim parking mestima u trajanju do najviše dva sata. Kako je saopšteno iz Javnog preduzeća „Inđija put“, cena parking karte ostaje ista kao u postojećim zonama, ali će vremensko ograničenje biti ključna novina.

