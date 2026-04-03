Radost, kreativnost i humanost u vrtićima PU „Pčelica“

U susret uskršnjim praznicima, objekti Predškolske ustanove „Pčelica“ iz Sremske Mitrovice bili su ispunjeni dečjom radošću, kreativnošću i duhom zajedništva, kroz niz pažljivo osmišljenih aktivnosti koje su povezale decu, roditelje i vaspitače.

U svim objektima i seoskim grupama organizovane su uskršnje radionice, dok su u skoro svim objektima održani i humanitarni uskršnji vašari. U više objekata, među kojima su „Leptirić“, „Zvezdica“, „Maja“ i drugi, najmlađi su, uz podršku vaspitača i članova porodice, ukrašavali uskršnja jaja različitim tehnikama, izrađivali dekoracije i učili o običajima i značaju praznika. Posebnu vrednost ovim aktivnostima dala je upravo saradnja sa roditeljima, bakama i dekama, koji su zajedno sa decom učestvovali u stvaranju praznične atmosfere.

Jedan od lepših primera učenja kroz iskustvo bila je poseta Muzeju Srema, gde su deca iz objekta „Maja“ učestvovala u kreativnoj radionici i kroz stručno vođstvo imala priliku da se upoznaju sa tradicijom i kulturnim nasleđem. Na taj način, učenje je dobilo novu dimenziju, kroz istraživanje, doživljaj i lično stvaralaštvo.

U pojedinim objektima organizovani su i maskenbali, koji su započinjali veselim defileima, nakon čega su mališani predstavljali svoje maštovite kostime. Uz igru i ples, u program su se uključili i roditelji, čime je dodatno naglašena važnost zajedništva i saradnje u odrastanju dece.

Poseban akcenat stavljen je na humanitarni aspekt aktivnosti. U vrtićima „Bubamara“ i „Čuperak“, kao i u drugim objektima, organizovani su uskršnji bazari i vašari, na kojima su prikupljana sredstva namenjena lečenju sugrađanina Mihajla Cvetkovića, ali i unapređenju rada vrtića. U pripremi su učestvovala deca, roditelji i vaspitači, izrađujući rukotvorine, ukrašena jaja, čestitke i dekoracije, unoseći u svaki rad trud, maštu i želju da pomognu.

Ove aktivnosti dodatno su dobile na značaju obeležavanjem 2. aprila, Dana osoba sa autizmom, kada su deca kroz različite sadržaje učila o prihvatanju različitosti, razvijanju empatije i međusobnom uvažavanju.

Slična atmosfera zajedništva i stvaralaštva zabeležena je i u Kuzminu, gde su se u uskršnjim radionicama okupile sve generacije, pretvarajući prostor vrtića u malu umetničku radionicu i mesto susreta, igre i zajedničkog stvaranja.

Istovremeno, briga o kvalitetu rada sa decom ogleda se i u stalnom stručnom usavršavanju zaposlenih. Vaspitači ove ustanove učestvovali su na obuci „Istraživanje – uživanje za decu i odrasle“, održanoj u Inđiji u organizaciji Udruženja vaspitača Vojvodine, gde su kroz razmenu iskustava i interaktivan rad unapredili svoja znanja i praksu.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.