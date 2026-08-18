  • utorak, 18. avgust 2026.
Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Šidu
Društvo | Vesti | Šid
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Akcija dobrovoljnog davanja krvi u Šidu

18. avgust 2026. godine

Redovna akcija dobrovoljnog davanja krvi biće održana u ponedeljak, 24. avgusta, u prostorijama Crvenog krsta Šid, u Ulici Cara Lazara 10.

Akcija će trajati od 9 do 12 časova, a iz Crvenog krsta Šid pozivaju sve zdrave sugrađane od 18 do 65 godina da se odazovu i daju svoj doprinos ovoj humanoj akciji. Krv je svakodnevno potrebna pacijentima, a dobrovoljno davanje može biti od velike pomoći onima kojima je najpotrebnija.

Jedna donacija krvi može pomoći u lečenju više pacijenata, zbog čega su dobrovoljni davaoci važan deo zdravstvenog sistema i zajednice. Organizatori apeluju na građane koji su u mogućnosti da daju krv da se odazovu akciji i svojim gestom solidarnosti pomognu drugima.

Akciju organizuju Crveni krst Šid i Zavod za transfuziju krvi Vojvodine.

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