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Dom zdravlja Šid otvoren za predloge i pitanja građana
Društvo | Vesti | Šid
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Dom zdravlja Šid otvoren za predloge i pitanja građana

18. avgust 2026. godine

Dom zdravlja „Šid“ organizuje razgovore sa građanima ove nedelje, tokom kojih će zainteresovani moći da iznesu svoje predloge, sugestije i pitanja.

Prijem građana biće organizovan u četvrtak, 20. avgusta, od 9.30 do 11 časova, kao i u petak, 21. avgusta, u istom terminu. Razgovori će se održavati u kancelariji direktora Doma zdravlja „Šid“.

Iz ove zdravstvene ustanove pozivaju sve zainteresovane građane da iskoriste priliku i lično iznesu svoje predloge, sugestije, pitanja i eventualne probleme, kako bi se kroz otvoren razgovor unapredilo pružanje zdravstvenih usluga i rad ustanove.

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