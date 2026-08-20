Zakazana 18. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica

U četvrtak, 27. avgusta sa početkom u 10:00 časova u sali I Gradske kuće biće održana 18. sednica Skupštine Grada Sremska Mitrovica.

1.Potvrđivanje mandata odbornika u Skupštini Grada Sremska Mitrovica,

2.Predlog odluke o izmenama i dopunama odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za 2026. godinu,

3.Izmene kadrovskog plana za organe Grada Sremska Mitrovica za 2026. godinu

4.Izveštaj o izvršenju odluke o budžetu Grada Sremska Mitrovica za period od 01.01.-30.06.2026. godine,

5.Predlozi odluka o izradi planova detaljne regulacije i to:

-predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije kompleksa baterijskih skladišta električne energije između državnog puta IIa reda br.123 i transformatorske stanice „Sremska Mitrovica 2“,

-predlog odluke o izradi izmena i dopuna plana detaljne regulacije prostornog bloka između ulica Arsenija Čarnojevića, Petra Preradovića, Kralja Aleksandra Karađorđevića, naselja 25.Maj, ulice Batutove i ulice Palanka, Grad Sremska Mitrovica,

-predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone „Vašarište“ u K.O.Kuzmin Grad Sremska Mitrovica,

-predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone Laćarak, K.O.Laćarak,

-predlog odluke o izradi plana detaljne regulacije radne zone Kuzmin u K.O.Kuzmin Grad Sremska Mitrovica,

6.Izmene programa uređenja, otuđenja i davanja u zakup građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada Sremska Mitrovica u 2026. godini,

7.Odluka nadzornog odbora JP „Srem-gas“ Sremska Mitrovica o promotivnoj ceni priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa stambenih jedinica u višespratnim objektima u stambenom naselju „Matija HuđI“ izgradnjom grupnog priključka

8.Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društava kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima, a čiji je osnivač Grad Sremska Mitrovica za period od 01.01.-30.06.2026. godine i izveštaj o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja JKP Regionalna deponija „Srem-Mačva“ Šabac za period od 01.01.-30.06.2026. godine

9.Izmene planova i programa poslovanja javnih preduzeća i privrednih društava, i to :

-izmene programa poslovanja Javnog preduzeća za poslove urbanizma „Urbanizam“ Sremska Mitrovica za 2026. godinu,

-izmene plana i programa poslovanja „Gradsko stanovanje“ doo Sremska Mitrovica za 2026. godinu,

-izmena plana i programa poslovanja preduzeća za održavanje ulica i puteva „Sirmijum put“ doo Sremska Mitrovica za 2026. godinu sa izmenom plana i programa održavanja lokalnih puteva i gradskih saobraćajnica na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za 2026. godinu

10.Izveštaj o stanju bezbednosti saobraćaja na putevima na teritoriji Grada Sremska Mitrovica za period od 01.01.2026.-30.06.2026. godine

11.Izbori i imenovanja

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