Dve akcije dobrovoljnog davanja krvi

Crveni krst Šid, u saradnji sa Zavodom za transfuziju krvi Vojvodine organizuje redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi, i to u Višnjićevu, u utorak 24. januara u Zdravstvenoj stanici Višnjićevo u vremenu od 9 do 12 časova ii u petak, 27. januara u prostorijama Crvenog krsta Šid, Ulica Cara Lazara br. 10 u vremenu od 9 do 12 časova.

Zavod za transfuziju krvi Vojvodine i dalje raspolaže smanjenim zalihama svih krvnih grupa, te apeluje na davaoce da se odazovu u što većem broju ovoj akciji kako bi se zalihe krvi što pre stabilizovale.

Share this: Twitter

Facebook