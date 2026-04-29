U Laćarku održano predavanje o štetnosti duvanskog dima

“Ostavi pušenje –živi bez rizika“ bila je tema predavanja koje je 27. aprila održano u Mesnoj zajednici Laćarak, povodom obeležavanja Svetskog dana borbe protiv duvanskog dima. Medicinske sestre Patronažne službe Zdravstvenog centra Sremska Mitrovica Slađana Jovanović i Nevena Tedić o ovoj temi govorile su članicama Udruženja žena Laćarak, sa ciljem da se upoznaju o faktorima rizika po zdravlje i načinima odvikavanja od pušenja.

Poseban akcenat stavljen je na brojne dokaze o štetnosti duvanskog dima koji dovodi do prevremenog obolevanja i umiranja u savremenom svetu. Pušenje je uzrok nastanka brojnih malignih oboljenja, širokog spektra kardiovaskularnih bolesti, a može dovesti i do moždanog udara, komplikacija u trudnoći, hronične opstruktivne bolesti pluća i mnogih drugih poremećaja zdravlja.

Slušaocima predavanja sugerisani su načini za uspešno odvikavanje od pušenja i u tom smislu podrška bliskih osoba i saveti lekara mogu imati presudan značaj, uz nikotinsku zamensku terapiju.

Naročitu pažnju privukao je deo izlaganja o regeneraciji organizma nakon prestanka pušenja, posle prve godine rizik od infarkta srca duplo je manji nego kod pušača, nakon pet godina rizik od moždanog udara se smanjuje, nakon deset godina rizik od raka pluća pada na polovinu rizika koji ima pušač, a posle petnaest godina rizik od srčanih oboljenja je isti kao i kod osobe koja nije nikada zapalila cigaretu. Pored unutrašnjih organa, oporavak se vidi i spolja-koža, zubi, dah.

Poruka za sve bila je : „Ostavite pušenje – živite bez rizika, dodajte godine svom životu i unapredite njegov kvalitet“

Sa skoro 32 odsto pušača u populaciji odraslih, naša zemlja neslavno prednjači kada je reč o Evropi, ali i u svetskim razmerama. U Srbiji svake godine 15.000 ljudi prevremeno umre zbog posledica pušenja.

