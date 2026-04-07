Obeležavanje 27 godina od početka bitke na Košarama u KC Ruma

Ruma-U sredu 8.4. u Kulturnom centru „Brana Crnčević“ u Rumi održaće se akademija posvećena obeležavanju 27 godina od početka Bitke na Košarama. U nastavku prikazuje se dokumentarni film „Nad ovom svetom vodom – Heroji protiv zaborava 2“ koji je rađen u produkciji Udruženja veterana Košare i režiji Gorana Vukčevića, traje 52 minuta u formi putopisa. Jedinstven je jer u njemu govore veterani sa Košara o Albanskoj golgoti, Plavoj grobnici i Krfu ostrvu vaskrsenja, koji su ujedno kao i preci prošli strahote rata. Nakon projekcije dodela priznanja Srpske Krune i Udruženja veterana Košare borcima i porodicama poginulih boraca „Sveti ratnici“.

