Duel u Donjem Tovarniku: Sloboda protiv Hajduka

U okviru 22. kola Srpske lige Vojvodina, fudbaleri Slobode iz Donjeg Tovarnika u sredu, 15. aprila od 16.30 časova, na domaćem terenu dočekuju ekipu Hajduka iz Divoša.

Nakon prve pobede na klupi Slobode, ostvarene protiv Mladosti iz Bačkog Jarka, šef stručnog štaba Dragan Milošević izneo je očekivanja pred naredni susret.

-Pred nama je veoma teška utakmica, ali do kraja prvenstva lakih protivnika nema. U goste nam dolazi tim koji pretenduje na sam vrh tabele. Hajduk je kvalitetna, dobro selektirana i vođena ekipa, koja zaslužuje puno uvažavanje, bez obzira na nešto slabije rezultate u poslednjih nekoliko kola. To nikako ne sme da nas zavara – rekao je Milošević.

Strateg Slobode osvrnuo se i na trenera rivala.

-Moj kolega, trener Hajduka Miloš Đokić, bio je dugogodišnji strateg Slobode. Dobro se poznajemo i imamo korektan odnos. Neće biti mnogo nepoznanica između dva tima, ali naš fokus biće isključivo na sopstvenoj igri i kvalitetima – istakao je šef struke Slobode.

Milošević ne krije ambicije svog tima.

-Kao i u svakoj utakmici, naš cilj je pobeda, posebno na domaćem terenu. Nema prostora za kalkulacije. Uz uvažavanje protivnika, verujem da možemo do nova tri boda – poručio je Milošević.

Izvor: fkslobodadonjitovatnik.com

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.