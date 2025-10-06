„Digitalna škola crtanja za decu sa sela“ počela sa radom 5. oktobra

Kulturni centar „Pećinci“ od 5. oktobra do 21. decembra 2025. godine realizuje jedinstveni edukativni program pod nazivom „Digitalna škola crtanja za decu sa sela“, namenjen najmlađima iz svih 15 naselja opštine Pećinci. Početak realizacije programa usklađen je sa obeležavanjem Dečije nedelje, koja traje od 6. do 12. oktobra, kao simbolična poruka podrške deci i njihovim pravima.

Projekat je osmišljen sa ciljem da deci osnovnoškolskog uzrasta, bez obzira na socijalni status, omogući besplatan pristup kvalitetnom umetničkom obrazovanju putem onlajn časova. Program obuhvata 12 tematskih časova iz različitih oblasti vizuelnih umetnosti – slikarstva, vajarstva, dizajna, umetničke fotografije i primenjenih umetnosti. Časovi će biti emitovani svake nedeljena YouTube platformi, uz prilagođenu formu za mobilne uređaje, čime se obezbeđuje jednak pristup svim učesnicima.

Mentor i predavač programa je akademska slikarka Vesna Luković, koja će deci približiti osnovne umetničke tehnike, podsticati kreativnost i motivisati ih da razvijaju sopstveni izraz. Pored toga, planirana je i onlajn izložba radova nastalih tokom trajanja škole, koja će biti dostupna široj javnosti krajem godine.

Uz ovaj program, deca imaju mogućnost da besplatno pohađaju i likovnu sekciju Kulturnog centra „Pećinci“ uživo, svake srede od 19 časova i svakog petka od 17.45 časova, u holu KCP. Sav materijal za rad na ovim časovima je obezbeđen, tako da deca mogu u potpunosti da se posvete kreativnom izrazu bez dodatnih troškova.

Ovim projektom Kulturni centar „Pećinci“ nastavlja da unapređuje kulturni i obrazovni život zajednice, smanjujući razlike između urbanih i ruralnih sredina i pružajući jednake mogućnosti svoj deci da se upoznaju sa svetom umetnosti.

„Digitalna škola crtanja za decu sa sela“ realizuje se uz podršku Pokrajinskog sekretarijata za kulturu, javno informisanje i odnose s verskim zajednicama i Opštine Pećinci.

