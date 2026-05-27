Mitrovčanin Petar Vukmir vicešampion Vojvodine
27. maj 2026. godine

Mladi Mitrovčanin Petar Vukmir, član Savate boks kluba Spartak SM, osvojio je srebrnu medalju na Prvenstvu Vojvodine u savate boksu, koje je održano u Žablju. Vukmir je nastupio u konkurenciji mlađih juniora, u kategoriji do 65 kilograma.

Na prvenstvu je učestvovalo 55 boraca iz klubova širom Vojvodine, a Petar je do finala stigao nakon pobede u eliminacionoj borbi. U meču za zlatnu medalju poražen je od domaćeg takmičara tesnom sudijskom odlukom 3:2.

Treba istaći da je ovo Petru prvo takmičenje u juniorskoj konkurenciji, pošto je ove godine iz kadetske kategorije, u kojoj je bio prvak Srbije, prešao u stariju uzrasnu grupu. Već na prvom nastupu pokazao je da se na njega ozbiljno računa i u nastavku karijere.

U narednom periodu mladog borca Spartaka očekuju nova takmičenja, a u klubu se nadaju da će naredni put uspeti da stigne i do zlatne medalje.

