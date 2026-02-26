  • četvrtak, 26. februar 2026.
Srem bez bodova u Kuli
U Kuli je u sredu 25. februara odigrana utakmica 18. kola 1. Regionalne lige Sever u kojoj je domaćin Hajduk slavio protiv Srema rezultatom 86:70 (18:22, 15:15, 28:16, 25:17).

Srem je prvo poluvreme odigrao odlično i bio u većem delu u prednosti. Izabranici trenera Ivića nakon pauze doživeli su veliki pad u igri koji su košarkaši Hajduka iskoristili, gosti pet minuta nisu uspeli da postignu koš što ih je skupo koštalo. Igrači iz Kule koristili su greške protivnika, povećavali svoju prednost i na kraju zasluženo slavili.

KK Srem: Dostanić 14p, Kasabašić (kap) 12p, Miković 11p, Čarkić 11p, Negovanović 6p, Nedimović 6p, Bubanja 5p, Jovanović 4p, Jocić 1p, Marković, Šaulić, Janković.

U ekipi Hajduka najviše su se istakli Tešović sa 21 poenom i Škrbić sa 20 poena.

Srem će imati šansu za popravni već za tri dana kada pred svojim navijačima dočekuje trećeplasirani Petrovgrad iz Zrenjanina.

Izvor: KK Srem

