Anastasija Krajina šampionka Kupa SSS

Na finalu Kupa Srbije za pionire, kadete i mlađe juniore, održanom 4. aprila u Smederevu, veliki uspeh ostvarila je pionirka Streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, Anastasija Krajina.

U B programu (10m), Anastasija je odličnim rezultatom osvojila prvo mesto i titulu šampionke u kategoriji pionirki, potvrdivši svoj lični rekord od 189 krugova.

Zapažene nastupe imale su i njene klupske drugarice, Vanja Teofilović je u konkurenciji kadetkinja zauzela peto mesto, dok je Sofija Adamović bila peta među mlađim juniorkama.

