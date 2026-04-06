  • ponedeljak, 6. april 2026.
Anastasija Krajina šampionka Kupa SSS
Sport | Stara Pazova
0 Komentara

Na finalu Kupa Srbije za pionire, kadete i mlađe juniore, održanom 4. aprila u Smederevu, veliki uspeh ostvarila je pionirka Streljačke družine Jedinstvo iz Stare Pazove, Anastasija Krajina.

U B programu (10m), Anastasija je odličnim rezultatom osvojila prvo mesto i titulu šampionke u kategoriji pionirki, potvrdivši svoj lični rekord od 189 krugova.

Zapažene nastupe imale su i njene klupske drugarice, Vanja Teofilović je u konkurenciji kadetkinja zauzela peto mesto, dok je Sofija Adamović bila peta među mlađim juniorkama.

