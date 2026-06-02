Mitrovački kajakaši uspešni na Kupu Srbije

Proteklog vikenda na beogradskoj Adi Ciganliji, takmičari sremskomitrovačkog kajak kluba Val ostvarili su zapažene rezultate na Kupu Srbije i Drugom nacionalnom izbornom takmičenju, osvojivši mnoštvo medalja i obezbedivši mesta u reprezentaciji Srbije za predstojeća evropska prvenstva.

U seniorskoj konkurenciji istakao se Bojan Zdelar, koji je pobedom u disciplini K1 na 1000 metara izborio nastup na Evropskom prvenstvu u Portugalu. Pored zlatne medalje na najdužoj olimpijskoj deonici, osvojio je i srebro u jednosedu na 500 metara, kao i četvrto mesto u dvosedu na istoj distanci.

Uspešan vikend imao je i Dimitrije Stojsić, koji je trijumfovao u trci mlađih seniora na 500 metara, čime je obezbedio mesto u reprezentaciji Srbije i nastup na Evropskom prvenstvu do 23 godine u Mađarskoj. Pored zlata, osvojio je i bronzane medalje u konkurenciji mlađih seniora na 1000 metara, ali i u seniorskoj konkurenciji dvoseda na 500 metara.

Među seniorkama, Marija Dostanić osvojila je zlato, a Anastazija Bajuk srebro u disciplini K1 na 500 metara. Obe takmičarke potvrdile su mesto u reprezentaciji Srbije i plasman na Evropsko prvenstvo u Portugalu.

Kod juniora, mlađi junior Dušan Filipović zauzeo je odlično peto mesto u disciplini K1 na 1000 metara, čime je skrenuo pažnju kao kandidat za reprezentativni sastav.

U konkurenciji kadeta, Julijan Petrović osvojio je bronzu na 200 metara i zauzeo osmu poziciju na 500 metara, dok je Marko Pevac zauzeo peto mesto na 1000 metara i sedmo mesto na 500 metara.

Najmlađa članica ekipe, Nikolina Mihajlović, u svom prvom nastupu u velikom kajaku izborila je finale trke na 1000 metara i osvojila sedmo mesto među pionirkama.

Klub je imao predstavnika i u kanuu. Đorđe Lukić osvojio je bronzanu medalju u disciplini C1 na 500 metara, dok je na 200 metara zauzeo četvrto mesto.

Rezultati ostvareni na Kupu Srbije još jednom potvrđuju kvalitetan rad Kajak kluba Val i predstavljaju odličnu najavu pred nastupe njegovih takmičara na evropskim prvenstvima i drugim međunarodnim takmičenjima tokom sezone.

