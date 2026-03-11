  • sreda, 11. mart 2026.
Uređeniji i bezbedniji prostor za meštane Ogara
U Ogaru su u toku radovi na uklanjanju stare trošne ograde koja deli opštinsku parcelu u centru naselja, na kojoj se nalaze park i zgrada mesne ambulante, od privatne parcele koja se na nju nadovezuje.

Radove sprovodi Mesna zajednica Ogar, uz finansijsku podršku Opštine Pećinci, a kako je rekao predsednik Saveta MZ Ogar Milan Aleksić, staro zidano platno dužine oko 100 metara je starije od 50 godina.

-Zbog starosti platno je postalo trošno i pored toga što je narušavalo izgled centra naselja, počelo je da predstavlja i bezbednosni rizik. Nakon rušenja biće odneto oko 20 kamiona šuta i prostor će biti detaljno očišćen, a zatim će biti postavljena nova veštačka živa ograda, koja će biti funkcionalnija, bezbednija i znatno lepša od prethodne ograde – izjavio je Aleksić.

Po završetku radova, naglašava Aleksić, duž nove ograde će biti zasađen dvostruki drvored koji će ceo prostor učiniti prijatnijim i zdravijim za meštane Ogara.

Izvor: www.pecinci.org

