Svečana dodela Godišnjih sportskih nagrada u Pećincima

Najbolji sportisti, sportski radnici i kolektivi u našoj opštini okupiće se i ove godine u Sportskoj hali u Donjem Tovarniku na dodeli Godišnje sportske nagrade Sportskog saveza Opštine Pećini.

Svečanost dodele Godišnje sportske nagrade za 2025. godinu biće održana u petak, 6. marta, od 18.00 časova, a kako nam je rekao sekretar Sportskog saveza Milan Đokić, biće to prilika da se nagrade najuspešniji pojedinci i kolektivi koji su dali svoj doprinos razvoju sporta u opštini Pećinci tokom protekle godine, čime su na najbolji način reprezentovali svoju opštinu na takmičenjima širom zemlje.

I ove godine, kao i svih prethodnih, biće nagrađeni pojedinci i kolektivi u juniorskoj i seniorskoj kategoriji, sportski radnici i škole koje su postigle najbolje rezultate na takmičenjima za prošlu godinu.

Sportski savez broji 40 klubova članova i oko 2000 registrovanih sportista, a na svečanosti dodele Godišnje sportske nagrade za 2025. godinu, okupiće se najbolji od najboljih iz sveta sporta iz naše opštine. Pokrovitelj manifestacije je Opština Pećinci.

