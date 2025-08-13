Besplatno letovanje za 75 mališana iz rumske opštine

Ruma-75 mališana iz rumske opštine otputovalo je na besplatno letpvanje u odmaralište Crvenog krsta Srbije u Baošiću u Crnoj Gori. Inicijativu Crvenog krsta Ruma podržala je Opština Ruma koja je za besplatno letovanje obezbedila tri miliona dinara iz budžeta.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.