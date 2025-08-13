  • sreda, 13. avgust 2025.
Besplatno letovanje za 75 mališana iz rumske opštine
Društvo | Vesti | Ruma
0 Komentara

Besplatno letovanje za 75 mališana iz rumske opštine

13. avgust 2025. godine

Ruma-75 mališana iz rumske opštine otputovalo je na besplatno letpvanje u odmaralište Crvenog krsta Srbije u Baošiću u Crnoj Gori. Inicijativu Crvenog krsta Ruma podržala je Opština Ruma koja je za besplatno letovanje obezbedila tri miliona dinara iz budžeta.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

categories_image
U pretprodaji ulaznice za Vinski park
categories_image
Astronomsko posmatranje zvezda iz Keltskog sela
categories_image
Ograde oko kontejnera u pazovačkoj opštini
categories_image
DVD Nikinci učestvovalo u gašenju požara kod Platičeva
categories_image
Državljanin Belgije kod Sremske Mitrovice vozio brzinom od 215,6 kilometara na čas
categories_image
105 miliona dinara za završetak rekonstrukcije i dogradnje fabrike vode u Beočinu
Povezane Vesti
categories_image

Vesti | Poljoprivreda | Stara Pazova

Pokrajinski sekretar za poljopri...

categories_image

Društvo | Vesti | Sremska Mitrovica

Manifestacija „Gljive kao ...

categories_image

Hronika | Inđija | Vesti

Sve službe u pripravnosti

categories_image

Vesti | Inđija

Novogodišnji paketići

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

Verified-by-Visa Master-Card-secure-code
Visa-kartica Mastercard-kartica Maestrocard-kartica Dinacard-kartica American-Express-kartica

© Sremske Novine 2025. Sva prava zadržana. | O nama | Uslovi poslovanja | Kontakt